Cliff Diving’de sezon sona erdi Şampiyonlar Hunt ve Iffland oldu
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Cliff Diving’de sezon sona erdi Şampiyonlar Hunt ve Iffland oldu

    Cliff Diving’de sezon sona erdi Şampiyonlar Hunt ve Iffland oldu

    Dünyanın en prestijli atlayış serisi ’de sezon ’da sona erdi. kıyısındaki Polignano a ’nda yaklaşık 70 bin kişinin takip ettiği adrenalin dolu yarışı zirvede bitiren erkeklerde , kadınlarda da Avustralyalı sezonu da şampiyon olarak tamamladı.

    Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi 'de heyecan sona erdi. 'nın güneyinde yer alan doğa harikası Polignano a 'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin kişinin karadan, denizden takip ettiği yarışı kazanan erkeklerde Gary Hunt, kadınlarda da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğu 60 puan farkla elde eden 34 yaşındaki , toplamda 7'nci kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkeklerde ikinci ABD'li Steven LoBue, üçüncü de son şampiyon Meksikalı Jonathan Paredes oldu.



    Kadınlarda ise Avustralyalı Iffland, 70 puan farkla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Üst üste üçüncü kez kazanan Iffland, Red Bull Cliff Diving tarihine damga vurdu. Kadınlarda ikinci Meksikalı Adriana Jimenez, üçüncü ise Kanadalı Lysanne Richard oldu.

    Hunt: "Kazandığım en özel şampiyonluktu"
    Hunt, "Şu an çok farklı hissediyorum. Kendime bu anın hayalini kurmayı yasaklamıştım. Geçen sene olanlardan sonra kendime sakin olup her şeyi sırasında yaşamam gerektiğini söyledim ve artık anı yaşamaktan çok ama çok mutluyum. Bu sezon, bana bu sporu ne kadar çok sevdiğimi hatırlattı. Kazandığım en özel şampiyonluktu" açıklamasını yaptı.
    Iffland ise "Dilim tutulmuş durumdayım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hala şampiyon olduğuma inanamıyorum. Burada inanılmaz bir atmosfer vardı ve kalabalık enerjimin yükselmesini sağladı" ifadesini kullandı.

    1. 26.9.2018 11:42
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