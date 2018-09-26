Çim hokeyinde hedef olimpiyat madalyası

Erkek Hokey Milli Takımı'nın antrenörü Yasin Yükseler, takım sporlarında olimpiyat madalyası almaya en yakın branşın çim hokeyi olduğunu söyledi.

Yükseler, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin erkekler ve kadınlarda dünya ölçeğinde bir ivme yakaladığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Hokey Federasyonunun yapacağı uzun vadeli planlamalarla başarıların kalıcı olacağına dikkati çeken Yükseler, "Bunun planlarını 10 yıla yayarak yaparsak olimpiyat madalyası alabilecek potansiyele sahip hokey ülkesiyiz. Bilimsel olarak çalışmalıyız. Bizim çocuklarımız çok yetenekli. Yeteneklerini ortaya çıkarmamız lazım. Biz, bize düşeni yapmaya çalışıyoruz ve iyi durumdayız. İyi bir ivme yakaladık. Çalışmalarımızın başında dünyada son sıralardaydık. Şu anda A milli düzeyinde dünyada 34. sıraya kadar çıktık." diye konuştu.

"Hokey bizim için çok önemli"

Uluslararası alanda en büyük organizasyonun olimpiyat oyunları olduğuna işaret eden Yükseler, şöyle devam etti:

"Bu nedenle hokey bizim için çok önemli. Bunun temelini Almanya, Hollanda, İspanya gibi ülkeler çok uzun planlamalar yaparak atıyorlar. Olimpiyat madalyası almak istiyorsak bunun maddi boyutunu ele almalıyız. Bilimsel olarak çalışabilecek antrenörlerle çalışmalıyız. Umarım 10 yıl içinde olimpiyat madalyası alan bir hokey ülkesi oluruz. En yakın olimpiyat madalyası alacak takım sporu çim hokeyidir. "

"Türkiye'de en hızlı gelişen spor"

Planlamaları, alt yaş gruplarından milli takıma aday sporcular yetiştirmek üzerine yaptıklarının altını çizen Yükseler, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ekonomik açıdan destek verdikçe biz de milli takım alt yaş grupları kamplarını arttırmaya başladık. Önceleri okul sporlarında olmayan bir branşken, artık okul sporlarında olmamız bu branşın tanıtılmasını da sağladı. Önce il içi şampiyona yapılıyor. Sonrasında bölge ve Türkiye finalleri yapılıyor. Tabii illerde şampiyonalar yapılınca okullar tanıyor. Çim hokeyi Türkiye'de en hızlı gelişen spordur." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada kolej, bizde gariban sporu"

Hokeyin yüksek koordinasyon ve beceri gerektiren bir spor dalı olduğunu anlatan Yükseler, şunları kaydetti:

"Çok zor bir spor. İki materyali kontrol edebilmek çok zor. Topumuz çok küçük, bir de sopamız var. Dünyada kolej sporu olarak geçiyor, bizde de gariban sporu olarak biliniyor. Bence de gariban sporu olmalı. Çünkü bu sporu Anadolu'nun en ücra köşelerine taşırsak, oradaki çok yetenekli çocuklarımızla yeni sporcular yetiştirmek zor olmayacaktır."