Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek. Sporseverler, izleyici olmanın ötesinde birçok branşta bizzat uygulama imkânı da bulacak.

Bursa'nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerinde spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nde dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları ve fotoğrafçılık gibi birçok branş hem tanıtılacak hem de katılanlara deneme fırsatları sunulacak.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda 28 Eylül Cuma akşamı saat 15.00'daki açılış töreni ile başlayacak faaliyetlerde hafta sonu yine Hüdavendigar Kent Parkı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Bursa İl Temsilciliği ile birlikte Bursalı milli sporcuların da katkılarıyla spor tırmanış yarışması düzenlenecek. Cuma akşamı saat 19.00'da başlayacak Vedat Bilir konseri ile heyecan doruğa çıkarken, 29 Eylül Cumartesi akşamı saat 19.30'da TV programcısı Güven İslamoğlu ile söyleşi programı gerçekleştirilecek. Tenis kortlarında gösteri maçları yapılacak ve vatandaşların katılabileceği temel eğitimler verilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciği ve Bursa Bisiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler dahilinde ise güvenli sürüş eğitimleri, yavaş gitme yarışması, bisiklet ile kamp gibi birden fazla organizasyon doğa dostları ile buluşacak.

Kurtarma tatbikatı

BAKUT, AKUT, İHH, Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi ve Jandarma Arama Kurtarma personellerinin de katılım sağlayacağı program kapsamında organizasyon boyunca arama kurtarma tatbikatları düzenlenecek. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü kano branşı sporcularının da zaman zaman gösteriler yapacağı programda 30 Eylül 2018 pazar günü 09:00 ile 12:00 saatleri arasında kano yarışması düzenlenecek. Yine Nilüfer Çayı'nın Hüdavendigar Kent Parkı sınırları içerisinde BAKUT ve Koza Dağcılık Spor Kulübü tarafından temel rafting eğitimi, Türkiye Kürek Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ve İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Merkezi sporcuları tarafından kürek gösterileri ve de yer yer temel eğitimler verilecek. 100'ün üzerinde kurum ve kuruluşun faaliyetlerine yönelik tanıtımlarının yapılacağı stant alanında ise spora meraklı herkes bilgi edinirken bazı özel ekipmanları da inceleyip deneme imkanına sahip olacak. İHH Bursa Şubesi'nin arama kurtarma faaliyetlerinin önemli bir parçası olan arama kurtarma köpeği Duman küçük bir gösteri yapacak. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü'nün (BASK) trial şampiyonalarında derece alan arazi araçları ve İznik Motosiklet Kulübü'nün motosikletleri de etkinlikte gövde gösterisi yapacak. İzcilik, kampçılık, bisiklet, satranç, bocce, kano, tenis, atletizm ve birçok branşta Bursa'da faaliyet gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de gün içerisinde tüm vatandaşların katılabileceği etkinlikler düzenleyecek. Yine etkinlik boyunca Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi'nin oluşturacağı uçuş simülatöründe sürüş deneyimi ve yelken kanat hava aracı tanıtımı yapılacak. Türkiye Havacılık Federasyonu, Green Fly Havacılık Okulu ve İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi (DOSTUM) antrenör ve sporcularının paramator ve yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirilecek.

Bursa doğal bir şehir

Bursalıları hem doğa hem de sporla buluşturacak faaliyetin basın toplantısı Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bisiklet İl Temsilcisi Nuri Tutal ve Oryantiring İl Temsilcisi Emine Öztürk'ün de katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da göreve başladığının hemen ertesi günü gerçekleştirdikleri ilk etkinliğin Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri olduğunu söyledi. O zaman Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliği amacına uygun olarak bu yıl doğal ortama taşıdıklarını, formatta bazı değişikliklere gittiklerini belirten Başkan Aktaş, Bursa'nın gelişen yüzünün turizm olduğunu bu nedenle doğa turizmini de çok önemsediklerini hatırlattı. Tarımdan sanayiye, tarihten kültüre, sanattan spora kadar Bursa'nın farklı özellikleri bünyesinde barındıran nadir şehirlerden biri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Her şeyden öte Bursa doğal bir şehir. Mağaralardan kanyonlara, longoz ormanlarından göl ve göletlerine, sahillerden şelalelere, milli parkından şehir içindeki yeşil alanlarına varıncaya kadar birçok doğal değerimiz göz kamaştırmaktadır. Seyyahlar, gezginler bu güzelliğe değinmeden geçemezler. Hasılı, Bursa'mız doğal güzeldir. Bu doğallığa, tarihi birikimi, kültürel zenginliği, sosyal hayatın canlılığını da eklediğimizde Bursa, yaşanılacak şehirler arasından sıyrılıp çıkmaktadır" diye konuştu.

Dünyaya çok yakınız

Bursa'nın doğru bir turizm planlamasına ihtiyaç olduğunu ilk günden beri vurguladığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa'nın yüzünü turizme çevirmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Elimizde, inanç turizminden sağlık turizmine, tarih turizminden kongre turizmine kadar birçok turizm seçeneği var. İstanbul'a çok yakınız. Bu bazıları tarafından dezavantaj olarak görülüyor. Bence aslında büyük bir avantaj. Çünkü İstanbul'a yakınız, dolayısıyla dünyaya çok yakınız. Zengin turizm değerlerimiz var. 2014 yılında 998'inci miras alanı olarak UNESCO Dünya Miras Listesine girdik. Şu anda İznik'in de UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alması için çalışmalarımız devam ediyor. Festivallerimizle, kongrelerimizle, içeriği zenginleştirilmiş ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Bursa adı inşallah bundan sonra daha fazla gündeme gelecek. Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki iyileştirmelerin yanında yaptığımız ulusal ve uluslararası etkinliklerle Bursa'nın turizm standartlarını yukarılara taşıma gayretindeyiz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Doğa Sporları Ve Doğa Turizmi Günleri etkinliğimiz de bu gayretlerimizden biri olacak. İstiyoruz ki hem Bursa'mızı tanıtalım, şehrimizin sporculara sağladığı imkanları gözler önüne serelim ve bu olanakları ulusal ve uluslararası platformlara taşıyalım. Bu bağlamda tüm doğa ve spor tutkunlarını etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

Oryantiring İl Temsilcisi Emine Öztürk ile Bisiklet İl Temsilcisi Nuri Tutal, son yıllarda yapılan etkinliklerle her iki branşa olan ilginin de gün geçtikçe artığını belirterek, kendilerini tanıtma anlamında önemli bir fırsat olan Doğa Sporları ve Doğa Turizm Günleri faaliyeti sebebiyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

