Bornovalı sporcular eğitimde de kazandı

Bornova Belediyesi'nin imkanlarıyla spora ilk adımlarını attıktan sonra yarışmacı takımlarda kendilerini gösteren 121 sporcu üniversite ve kolejlerde burslu eğitim olanağı kazandı. Basketbol'da 56, voleybolda 21, hentbolda 32, cimnastikte 7, tekvandoda 5 olmak üzere toplam 121 sporcu eğitim hayatlarındaki başarılarla da gurur kaynağı oldu. Eğitim burslarının yanında Bornova Belediyespor Kulübü'nün spor okullarından ve altyapıdan yetişen birçok sporcu üst düzey takımlara transfer olma başarısını gösterdi.

Voleybolda Galatasaray ve Arkas, basketbolda Tofaş ve Banvit, hentbolda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Vefa Spor Kulübü, Bornova Belediyespor sporcularının transfer olduğu takımlar arasında yer aldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, spor olanaklarını herkese ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi destekleyip daha sağlıklı ve başarılı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sporda elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran, bunu yaparken eğitim hayatlarında da önemli adımlar atan gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.