Vücut geliştirme şampiyonu Cemre Çayır sponsor arıyor
Vücut geliştirmede Adana'yı temsil etme başarısı gösteren lise 12. sınıf öğrencisi milli sporcu Cemre Olgun Çayır, 30 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Ekvador'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.
İstanbul'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Türkiye Şampiyonasında 16-23 yaş kategorisinde birinci olan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Spor Kulübü sporcusu genç Cemre Olgun Çayır, dünya şampiyonasına gidecek. Çalışmalarını sürdüren Cemre Olgun Çayır, bu sporu devam ettirmek için sponsor arıyor. Milli sporcu, "Vücut geliştirme sporunun masrafları fazla. İki spor salonuna gidiyorum bunların aylık ücreti var. Aynı zamanda takviyeler var ve beslenmem de masraflı. Eğer sponsor anlamında desteğim olursa çok mutlu olurum" dedi.
- 25.9.2018 11:05
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VAR çözmedi
Toplam 4
Yorum
acg Sosa,Kuçka,Onur,Estepan,Burak,Olcay,Perera,İbanez,Onazi,Novak, bunlardan kurtulun yıllık 130 milyon zarardan kurtulun.işe yaramıyorlar.
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Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 9
Yorum
KrAlex Derbi maçlarında ne zamandan beridir beraberlik başarı sayıldı ? Bu takım üzerine her geçen gün koymuyor gittikçe batıyor gören yok !!!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: "Yoktan gelen bir gol yedik"
Toplam 3
Yorum
KrAlex Yoktan gelen değil adam efsane bir gol attı. Senin teknik direktörlüğün sert liglerle foss GO HOME COCU.. Hollanda liginden çıkma dışarı...
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