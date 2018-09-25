Vücut geliştirme şampiyonu Cemre Çayır sponsor arıyor
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Vücut geliştirme şampiyonu Cemre Çayır sponsor arıyor

    Vücut geliştirme şampiyonu Cemre Çayır sponsor arıyor

    Vücut geliştirmede 'yı temsil etme başarısı gösteren lise 12. sınıf öğrencisi , 30 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Ekvador'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

    'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Türkiye Şampiyonasında 16-23 yaş kategorisinde birinci olan (ÇÜ) Spor Kulübü sporcusu genç Cemre Olgun Çayır, dünya şampiyonasına gidecek. Çalışmalarını sürdüren Cemre Olgun Çayır, bu sporu devam ettirmek için sponsor arıyor. Milli sporcu, "Vücut geliştirme sporunun masrafları fazla. İki spor salonuna gidiyorum bunların aylık ücreti var. Aynı zamanda takviyeler var ve beslenmem de masraflı. Eğer sponsor anlamında desteğim olursa çok mutlu olurum" dedi.

    1. 25.9.2018 11:05
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