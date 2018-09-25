Tarihe yolculuk

Geçtiğimiz hafta sonu Aksaray Belediyesi, müthiş bir organizasyona imza attı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı Ihlara Kültür ve Spor Festivali, büyük bir şölene dönüştü. Tarihe yolculuğun yapıldığı Kılıçaslan Parkı'ndaki festival alanında kurulan otağ, çadır ve standlar büyük ilgi gördü. 20 bin metrekarelik saha üzerine kurulan alanda; mas, mangala, atlı okçuluk, cirit, güreş ve geleneksel oyunlar yapıldı. Geçmişin izini taşıyan bir festival yapıldığını belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Geçmişten günümüze ne varsa bu festivalin içinde vardı. Birlik beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde düzenlediğimiz bu festival, bu açıdan da önemliydi" ifadelerini kullandı.