Tarihe yolculuk
Geçtiğimiz hafta sonu Aksaray Belediyesi, müthiş bir organizasyona imza attı.
Geçtiğimiz hafta sonu Aksaray Belediyesi, müthiş bir organizasyona imza attı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı Ihlara Kültür ve Spor Festivali, büyük bir şölene dönüştü. Tarihe yolculuğun yapıldığı Kılıçaslan Parkı'ndaki festival alanında kurulan otağ, çadır ve standlar büyük ilgi gördü. 20 bin metrekarelik saha üzerine kurulan alanda; mas, mangala, atlı okçuluk, cirit, güreş ve geleneksel oyunlar yapıldı. Geçmişin izini taşıyan bir festival yapıldığını belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Geçmişten günümüze ne varsa bu festivalin içinde vardı. Birlik beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde düzenlediğimiz bu festival, bu açıdan da önemliydi" ifadelerini kullandı.
- 25.9.2018
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Karaya vurduk!..
Toplam 2
Yorum
aga Hoca bu kafayla kara-mara da göremeyeceksin, kötü spriz lig sonunculuğu olursa vede ligde kalırsan sevin.Mustafa Akbaş seni uçuracak....
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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