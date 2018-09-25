Raikkonen'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu
İtalyan sürücü Giovinazzi'nin gelecek sezon Alfa Romeo Sauber'de Fin pilot Raikkonen'in takım arkadaşı olacağı açıklandı
İtalyan sürücü Antonio Giovinazzi, gelecek sezon Alfa Romeo Sauber Formula 1 Takımı adına yarışacak.
Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Giovinazzi'nin 2019 sezonunda eski dünya şampiyonu Fin pilot Kimi Raikkonen'in Alfa Romeo Sauber'deki takım arkadaşı olacağı duyuruldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 24 yaşındaki Giovinazzi, "Hayalim gerçek oldu. Bir İtalyan olarak Alfa Romeo gibi başarılı bir markayı temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Takımımla alacağım güzel sonuçlar için şimdiden sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Giovinazzi, geçen yıl sakatlığı dolayısıyla Sauber sürücüsü Pascal Wehrlein'ın yerine Avustralya Grand Prix'sinde mücadele ederek Formula 1'deki ilk yarışına çıkmıştı.
- 25.9.2018 16:36
-
Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
-
Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
-
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Raikkonen'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.