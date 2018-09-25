İtalyan sürücü Giovinazzi'nin gelecek sezon Alfa Romeo Sauber'de Fin pilot Raikkonen'in takım arkadaşı olacağı açıklandı
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu

    <a href="/index/raikkonen?id=5dfdf3e7-1dc7-4063-8246-3ce39bcee645" class="" rel="tag">Raikkonen</a>'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu

    İtalyan sürücü Giovinazzi'nin gelecek sezon Alfa 'de Fin pilot 'in takım arkadaşı olacağı açıklandı

    İtalyan sürücü Antonio Giovinazzi, gelecek sezon Alfa Formula 1 Takımı adına yarışacak.

    Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Giovinazzi'nin 2019 sezonunda eski dünya şampiyonu Fin pilot Kimi 'in Sauber'deki takım arkadaşı olacağı duyuruldu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen 24 yaşındaki Giovinazzi, "Hayalim gerçek oldu. Bir İtalyan olarak gibi başarılı bir markayı temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Takımımla alacağım güzel sonuçlar için şimdiden sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Giovinazzi, geçen yıl sakatlığı dolayısıyla Sauber sürücüsü Pascal Wehrlein'ın yerine Avustralya 'sinde mücadele ederek Formula 1'deki ilk yarışına çıkmıştı.

    1. 25.9.2018 16:36
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