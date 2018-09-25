Kitabını getir zumbaya katıl kampanyası
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, okudukları bir kitabı getirerek zumba ve pilates çalışmalarına ücretsiz katılabilecek.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, okudukları bir kitabı getirerek zumba ve pilates çalışmalarına ücretsiz katılabilecek.
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 'Kitabını Getir, Zumbaya Katıl' sloganıyla hayata geçirdiği yeni projesi, 1 Ekim 2018'de başlayacak. Eğitimler, konusunda uzman üç eğitmen tarafından, diyetisyen eşliğinde verilecek. Getirilen kitaplar ise kırsal mahalle okullarına hediye edilecek.
Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzun zamandır obeziteyle mücadele kapsamında sürdürdüğü zumba eğitimleri 1 Ekim'de tekrar başlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü yeni bir kampanya başlatarak, tercihen dünya klasiklerinden olan bir kitabı getiren her vatandaşa ücretsiz zumba ve pilates eğitimlerine katılma imkanı sunuyor. Konusunda uzman beden eğitimi, zumba ve pilates eğitmenlerinin yanı sıra belediye diyetisyeni Yusuf Kenan Özkaraman eşliğinde yapılacak çalışmalar, hafta içi her gün sabah saatlerinde, haftanın 3 günü de akşam saatlerinde gerçekleşecek. Toplanan kitaplar ise kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilerin faydalanabilmesi maksadıyla okullara gönderilecek.
- 25.9.2018 15:52
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
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erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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