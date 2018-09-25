Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, okudukları bir kitabı getirerek zumba ve pilates çalışmalarına ücretsiz katılabilecek.
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Kitabını getir zumbaya katıl kampanyası

    Kitabını getir zumbaya katıl kampanyası

    ’in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, okudukları bir kitabı getirerek zumba ve pilates çalışmalarına ücretsiz katılabilecek.

    'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, okudukları bir kitabı getirerek zumba ve pilates çalışmalarına ücretsiz katılabilecek.

    Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 'Kitabını Getir, Zumbaya Katıl' sloganıyla hayata geçirdiği yeni projesi, 1 Ekim 2018'de başlayacak. Eğitimler, konusunda uzman üç eğitmen tarafından, diyetisyen eşliğinde verilecek. Getirilen kitaplar ise kırsal mahalle okullarına hediye edilecek.

    Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzun zamandır obeziteyle mücadele kapsamında sürdürdüğü zumba eğitimleri 1 Ekim'de tekrar başlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü yeni bir kampanya başlatarak, tercihen dünya klasiklerinden olan bir kitabı getiren her vatandaşa ücretsiz zumba ve pilates eğitimlerine katılma imkanı sunuyor. Konusunda uzman beden eğitimi, zumba ve pilates eğitmenlerinin yanı sıra belediye diyetisyeni Yusuf Kenan Özkaraman eşliğinde yapılacak çalışmalar, hafta içi her gün sabah saatlerinde, haftanın 3 günü de akşam saatlerinde gerçekleşecek. Toplanan kitaplar ise kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilerin faydalanabilmesi maksadıyla okullara gönderilecek.

    1. 25.9.2018 15:52
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