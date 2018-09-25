Batman’ın Sason ilçesine yeni atanan Kaymakam Abdullah Özadalı, Spor Lisesi yerleşmeyi başaran öğrencileri ödüllendirdi.
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    , başarılı sporcuları ödüllendirdi

    Kaymakam Özadalı, başarılı sporcuları ödüllendirdi

    ’ın Sason ilçesine yeni atanan , yerleşmeyi başaran öğrencileri ödüllendirdi.

    'ın Sason ilçesine yeni atanan , yerleşmeyi başaran öğrencileri ödüllendirdi. , Spor okulu sınavlarında başarılı olan öğrencileri kaymakam makamında ağırladı. Sason Gençlik ve Müdürü Eşref Çelik, "Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile 6 antrenör eşliğinde Spor Lisesi Yetenek Sınavlarında başarılı olan öğrencileri Kaymakam Abdullah Özadalı makamında ağırladı. Hedefimiz yetenekli gençlerimizi istedikleri liselere yerleştirmektir. Kaymakam Abdullah Özadalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 25.9.2018 15:31
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