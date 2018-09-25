Isparta Eğirdir Belediyespor Yelken takımı 4. Uluslararası Rodosto Cup Yelken Yarışlarına katılmak için Tekirdağ'a gidiyor.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Eğirdir'li Yelkenciler 'a gidiyor

    Eğirdir'li Yelkenciler Tekirdağ'a gidiyor

    takımı 4. Uluslararası katılmak için 'a gidiyor.

    A takımı 26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 'da yapılacak olan Uluslararası 4. katılacak. Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan başkanlığında yarışlara katılacak kafilede Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yelken Antrenörü Ahmet Şahan ile Eğirdir Belediyespor Yelken Antrenörü Utku Mehmet Dikmen görev yapacak.

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası 4. Rodosto Cup Yelken Yarışlarına Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Ukrayna, Tunus ve Rusya olmak üzere 7 ülkeden 300 sporcu katılacak.

    Yarışlarda Arif Aslantürk, İlke Dikmen, Aybars Kaya, Yunus Emre Karagöz, Elif Ilgaz Çam, Atakan Öğüt, Hamza Baş, Zeliha Nur Demirbaş, Zeliha Sevde Vural, Ahmet Sağlam, Mine Ertap ve Yaren Söylemez katılacak.

    1. 25.9.2018 10:33
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