Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları, yarın Tekirdağ'da başlayacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu yıl organizasyonun Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Ukrayna, Tunus ve Rusya'dan 311 sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Eşkinat, Tekirdağ'ın yelkende de adından sıkça söz ettirmeye başladığını belirterek, "Süleymanpaşa Belediyesi, yelken konusunda da iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Rodosto Kupası da birçok ülkenin katıldığı uluslararası bir yarış haline geldi. Denizde yelkencileri papatya tarlasını andıracak şekilde görmeye başlayacağız. En güzel şekilde yarışları tamamlayıp misafirlerimizi memnun etmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel ise kulübün yine çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağını aktardı.

Uzel, bu yıl Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları'nın dördüncüsüne ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Tekirdağ, yelken deyince ülkemizde akla gelen şehirlerden biri haline geldi. Her yıl en iyi şekilde katılımcıları ağırlıyoruz. Bu yıl da farklı ülkelerden gelecek sporcuları burada misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rüzgarın da güzel olmasıyla yarışlarımızı yaparak güzel sonuçlarla etkinliği tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dört gün sürecek yelken yarışları, 30 Eylül Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.