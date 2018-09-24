Okçulukta milli takım seçmeleri yapılacak
Okçulukta gelecek yıl uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları belirlemek için milli takım seçmeleri düzenlenecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasik ve makaralı yayda milli takım seçme yarışmaları gerçekleştirilecek.
Seçmeler, klasik yayda 22 Ekim-5 Kasım, makaralı yayda ise 6-20 Mart 2019 tarihlerinde Antalya düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampı süresince yapılacak.
Milli takım aday sporcuları, seçmelerin sonunda topladıkları puanlara göre sıralanacak. İlk 3 sırada yer alan sporcular, 2019 milli takımlarını oluşturacak.
Seçmelere katılacak milli takım aday sporcuları ise şunlar:
Klasik yay kadınlar
1. Yasemin Ecem Anagöz
2. Gülnaz Büşranur Coşkun
3. Aybüke Aktuna
4. Fatma Buket Aycan
5. Sevcan Derin
6. Aybüke Gümrükçü
7. Selin Şatır
8. Çise Pelin Sadioğlu?
Klasik yay erkekler
1. Mete Gazoz
2. Fatih Bozlar
3. İbrahim Ethem Gülaçar
4. Samet Ak
5. Efe Gürkan Maraş
6. Oğuzhan Küçük
7. Erdal Meriç Dal
8. Ali Aydın
Makaralı yay kadınlar
1. Yeşim Bostan
2. Gizem Elmaağaçlı
3. Ayşe Bera Süzer
4. Şevval Özer
5. Büşra Nur Gürlek
6. Emine Azra Yılmaz
7. İpek Tomruk
8. Ece Yapıcı
Makaralı yay erkekler
1. Demir Elmaağaçlı
2. Evren Çağıran
3. Samet Can Yakalı
4. Süleyman Araz
5. Emircan Haney
6. Yunus Özsipahi
7. Muhammed Yetim
8. Bünyamin Yankaç
- 24.9.2018 15:42
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Okçulukta milli takım seçmeleri yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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