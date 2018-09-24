Okçulukta gelecek yıl uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları belirlemek için milli takım seçmeleri düzenlenecek.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Okçulukta seçmeleri yapılacak

    Okçulukta milli takım seçmeleri yapılacak

    Okçulukta gelecek yıl uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcuları belirlemek için seçmeleri düzenlenecek.

    Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasik ve makaralı yayda seçme yarışmaları gerçekleştirilecek.

    Seçmeler, klasik yayda 22 Ekim-5 Kasım, makaralı yayda ise 6-20 Mart 2019 tarihlerinde Antalya düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampı süresince yapılacak.

    Milli takım aday sporcuları, seçmelerin sonunda topladıkları puanlara göre sıralanacak. İlk 3 sırada yer alan sporcular, 2019 milli takımlarını oluşturacak.

    Seçmelere katılacak milli takım aday sporcuları ise şunlar:

    Klasik yay kadınlar

    1. Yasemin Ecem Anagöz

    2. Gülnaz Büşranur Coşkun

    3. Aybüke Aktuna

    4. Fatma Buket Aycan

    5. Sevcan Derin

    6. Aybüke Gümrükçü

    7. Selin Şatır

    8. Çise Pelin Sadioğlu?

    Klasik yay erkekler

    1.

    2.

    3. İbrahim Ethem Gülaçar

    4. Samet Ak

    5. Efe Gürkan Maraş

    6. Oğuzhan Küçük

    7. Erdal Meriç Dal

    8.

    Makaralı yay kadınlar

    1. Yeşim Bostan

    2. Gizem Elmaağaçlı

    3. Ayşe Bera Süzer

    4. Şevval Özer

    5. Büşra Nur Gürlek

    6. Emine Azra Yılmaz

    7. İpek Tomruk

    8. Ece Yapıcı

    Makaralı yay erkekler

    1. Demir Elmaağaçlı

    2. Evren Çağıran

    3. Samet Can Yakalı

    4. Süleyman Araz

    5. Emircan Haney

    6. Yunus Özsipahi

    7. Muhammed Yetim

    8. Bünyamin Yankaç

    1. 24.9.2018 15:42
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