Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi, ülke tanıtımına büyük katkı yaparken, aynı zamanda Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Koruma Vakfı (ÇEVKO), Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Marmaris Belediyesi iş birliği sayesinde çevrenin korunmasına ölçülebilir katkı sağladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 13-16 Eylül tarihlerinde organize edilen müsabaka boyunca, yarış, seyir ve servis noktalarına yerleştirilen yaklaşık 85 adet geri dönüşüm kumbarası, pet toplama kafesi, özel atık kumbaraları ve iç mekan geri dönüşüm kutuları sayesinde ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplandı, 22,5 ton ambalaj atığının geri dönüşümüyle ölçülebilir çevresel yararlar elde edildi.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, özellikle doğal alanlarda gerçekleştirilen üst düzey spor organizasyonlarında, sürdürülebilir çevre için harekete geçme ve elçilik bilincinin giderek arttığını dile getirerek, "TOSFED ile yaptığımız iş birliği, dünya çapında takip edilen bu organizasyonun Türkiye ayağında geri dönüşümle ilgili farkındalık yaratmak ve bu amaçla on binlere ulaşma fırsatı sundu. Bunun yanı sıra, önemli bir değer ifade eden ve ölçümlenebilir çevresel yarar sağlandı." ifadelerini kullandı.

ÇEVKO Vakfı'nın, ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk kuruluş olduğunu vurgulayan İmer, "Öncüsü olduğumuz sürdürülebilir ve sistematik geri kazanım için çalışmalarına 27 yıldır artan bir ivmeyle devam ediyor. Bu alanda ortak akıl-ortak eylem odaklı çalışmalarda da öncülüğü üstleniyoruz. TOSFED'in vizyoner girişimi ve gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sağlayacağı çevresel ve ekonomik yarar ile tüm dünyada örnek olacak bir uygulama oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TOSFED Genel Sekreteri Pelin Tanca Bertuletti ise ÇEVKO Vakfı ve Marmaris Belediyesi ile çevre sürdürülebilirliğine ve ekonomiye katkı sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çevre bilinciyle hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz için ÇEVKO gibi değerli bir vakıf ile iş birliği gerçekleştirmekten memnuniyet duyduk. İş birliğimiz kapsamında öncelikle Dünya Ralli Şampiyonası'nda ortaya çıkacak ambalaj atıklarını Marmaris Belediyesi'nin de desteği ile ayrı toplayarak karbon ayak izimizi azaltmak için çalışmalar yürüttük. TOSFED olarak kurulduğumuz günden bu yana sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ÇEVKO Vakfı ile birlikte karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik sürdürülebilir projelere imza atmayı hedefliyoruz."

Büyük tasarruf sağlandı

ÇEVKO tarafından hazırlanan WRC Türkiye Rallisi Yarar Raporu'nda, geri kazanımı sağlanan 22,5 ton ambalaj atığının çevresel yararları şöyle ifade edildi:

- 9,75 ton kağıt, karton ve kompozit ambalaj atığının geri dönüşümüyle yaklaşık 3,3 dönümlük orman alanına denk gelen 166 adet ağaç kesilmekten kurtuldu.

- 6,75 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü ile yaklaşık 5 bin 76 litre benzin tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 113 aracın deposunu doldurmaya yetecek bir miktar.

- Geri kazanımı sağlanan 9,75 ton kağıt-karton/kompozit ambalaj atıkları ile yaklaşık 4 ailenin yıllık su tüketimine eş değer oranda, 258 metreküp su tasarrufu sağlandı.

- Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, 46 ailenin yıllık elektrik tüketimine denk, 127 bin 400 kilovatsaat elektrik tasarrufuna gidildi.

- Ambalaj atıklarının depolama sahalarına gömülmek yerine geri dönüştürülmesi ile 135 metreküp depolama alanından tasarruf edildi.



- Geri kazanımı sağlanan karbondioksit emisyon azaltımı 14,9 ton. Bu da ortalama bir aracın 55 bin 346 kilometredeki salımına denk geliyor.