Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabında Karate Milli Takımı fırtına gibi esti. Şili'nin Santiago kentindeki organizasyonda milliler 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları mesaisine Almanya'da başlayan Büyükler Karate Milli Takımı, ikinci turnuvasına Şili'de çıktı. 68 ülkeden 879 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda milliler, 11 kadın ve 15 erkek sporcuyla ülkemizi temsil etti. 14 dalda madalyanın dağıtıldığı müsabakalarda Ay-Yıldızlı ekip, sekizi final olmak üzere 14 madalya mücadelesine çıkarak tarihi performanslarından birine daha imza attı.

21-23 Eylül tarihleri arasında Santiago kentinin ev sahipliği yaptığı Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabında 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan milliler, genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Japonya'nın 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile genel klasmanda ikinci olduğu Santiago'da 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan İspanya da üçüncü basamakta kendine yer buldu.

Santiago Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Türk karateciler, çıktıkları sekiz finalden beşini kazanma başarısı gösterdi.

SEKİZ FİNALDE BEŞ ALTIN MADALYA

Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, Japon Nao Kobayashi'yi 1-0 mağlup ederek Berlin'den sonra üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Kumite +68 kiloda ise Japon Ayaka Saito'yu hakem kararıyla mağlup eden Meltem Hocaoğlu şampiyon olmayı başardı.

Erkeklerde Avrupa üçüncüsü unvanıyla kumite 84 kiloda mücadele eden Uğur Aktaş, Fransız Farouk Abdesselam karşısında 1-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Karate 1 serilerinde 19 Mart 2016'dan sonra ilk finaline yükselen Rıdvan Kaptan ise kumite +84 kiloda Alman Jonathan Horne karşısında 2-2 biten mücadelede ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kürsünün ilk sırasında yer aldı.

Takım kata dalında Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi'den oluşan milli takım, güçlü İspanya karşısında 3-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Kadınlarda ise Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Ay-Yıldızlı ekip, İspanya'ya 3-2 kaybederek ikincilik kupasına uzandı.

Erkeklerde Ferdi Kata dalında Emre Vefa Göktaş, Japon Kazumasa Moto'ya 4-1; kumite 55 kiloda da Tuba Yakan, son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Anzhelika Terliuga'ya 3-0 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kumite 60 kiloda Eray Şamdan ile Aykut Kaya'nın üçüncülük kürsüsünü paylaştığı organizasyonda Ömer Abdurrahim Özer kumite 67 kiloda, Alparslan Yamanoğlu da kumite +84 kiloda bronz madalya kazandı.

Repesaj finaline çıkan ancak rakiplerine mağlup olan kumite 50 kiloda Gülsen Demirtürk ile kumite +68 kiloda Yıldız Aras ise organizasyonu beşincilikle noktaladı.