Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Avrupa Hokey Federasyonu Başkanı Marijke Fleuren'i Brüksel'de ziyaret etti. Karakan, U21 Kadınlar C2 Açık Alan Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Avrupa Hokey Federasyonu Başkanı Marijke Fleuren'i Brüksel'deki merkez ofisinde ziyaret etti. Fleuren'e halıya dokunmuş tablosunu hediye eden Karakan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Avrupa Hokey Federasyonu Başkanı Marijke Fleuren ile Türk Hokeyi'nin geleceği ve gelişmesi ile ilgili fikir alış verişinde bulunduk" dedi. Karakan, Türk hokey takımlarının Avrupa'da büyük başarılara imza attığını belirterek, "Mayıs ayında Avrupa Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 'Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018' ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 'Euro Hockey Club Challenge lll, Men 2018' olarak gerçekleştirildi ve her iki branşta da Gaziantep Polisgücü takımları şampiyonluk kupasını kazandı. Bu başarılar, takımlarımızın hokeydeki gücünü ortaya koyuyor ve ülkemiz adına gurur verici" şeklinde konuştu.

Hokey'de Türkiye müjdesi

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, U21 Kadınlar C2 Açık Alan Avrupa Şampiyonasının Türkiye'nin ev sahipliğinde 14-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacağını da müjdeledi. Karakan, "Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Türk Hokeyi kendini uluslararası arenada ispat etmiş hale geldi. Son bir kaç yılda ev sahipliğimizde gerçekleşen organizasyonları kusursuz bir titizlikle tamamlamamız ve Avrupa Hokey Fedrasyonu'ndan gelen olumlu mesajlar Türkiye adına çok sevindirici. İnanıyorum ki 2019 yılında U21 Kadın Milli Takımımız da ev sahipliğimizde gerçekleşecek bu organizasyonda şampiyon olarak ülkemizi gururlandıracaktır" dedi.

Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Litvanya, İskoçya, Polonya, Galler ve Ukrayna'nın mücadele edeceği şampiyonada ilk iki sırayı alan ülkeler bir üst şampiyona olan Championship 1'e yükselecek.