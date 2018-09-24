Altın kız Begüm – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Altın kız Begüm

    Altın kız Begüm

    16 yaşındaki , Comegym 3. ’ndan da ile döndü.

    Kısa kariyerine 100'den fazla madalya sığdıran aerobik cimnastikçi , başarılarına bir yenisini daha ekledi. Onbaşı, bu kez de Tunus'taki Comegym 3. 'nda 15-17 yaş kategorisinde aldı.

    3 YAŞINDA BAŞLADI
    Sporla henüz 3 yaşındayken tanışan Onbaşı, Akhisar'da bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle cimnastiğe yöneldi. Haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek dünya çapında bir cimnastikçi olan Onbaşı, 11 yaşından beri de milli formayı taşıyor.

    12 MADALYA İLE DÖNDÜK
    Tunus'taki Comegym 3. 'nda 12 madalya kazandık. ve Ayberk Koşak'ın altın aldığı turnuvada; 5 gümüş, 5 de bronz madalya elde ettik.
    1. 24.9.2018
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