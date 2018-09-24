Altın kız Begüm
16 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, Comegym 3. Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası’ndan da altın madalya ile döndü.
3 YAŞINDA BAŞLADI
Sporla henüz 3 yaşındayken tanışan Onbaşı, Akhisar'da bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle cimnastiğe yöneldi. Haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek dünya çapında bir cimnastikçi olan Onbaşı, 11 yaşından beri de milli formayı taşıyor.
12 MADALYA İLE DÖNDÜK
Tunus'taki Comegym 3. Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 12 madalya kazandık. Ayşe Begüm Onbaşı ve Ayberk Koşak'ın altın aldığı turnuvada; 5 gümüş, 5 de bronz madalya elde ettik.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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