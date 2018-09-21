Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, Grand Prix 3. Seri Müsabakalarının son gününde bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 puan veren Grand Prix 3. Seri Müsabakaları Tayvan'ın Taoyuan şehrinde sona erdi. Müsabakaların son gününde Türkiye adına 3 sporcu tatamiye çıkarken, kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, bronz madalyan kazandı.
Seribaşı olarak ilk turu maç yapmadan geçen Rukiye Yıldırım, ikinci turda İspanya'dan Bianca Palmer Soler'i 5-2, çeyrek finalde ise Rusya'dan Svetlana Igumenova'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli So Hui-Kim'e mağlup olan Rukiye Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.
Müsabakaların son gününde mücadele eden diğer sporculardan kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ikinci turda mağlup oldu. Türkiye, Grand Prix 3. Seri Müsabakalarını 1 altın ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamladı. Müsabakaların ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman altın, +67 kiloda Nafia Kuş bronz madalya kazanmıştı.
- 21.9.2018 14:51
-
Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
-
Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
-
Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Rukiye Yıldırım’dan bronz madalya. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.