Rukiye Yıldırım’dan bronz madalya.
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    <a href="/index/rukiye-yildirim?id=0f097bbb-3efe-4e64-a602-41f0b59d07c5" class="" rel="tag">Rukiye Yıldırım</a>’dan <a href="/index/bronz-madalya?id=1ed47670-bae4-4a3a-9098-9f263c6d4b8b" class="" rel="tag">bronz madalya</a>.

    Milli tekvandocu , 3. son gününde kazandı.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 puan veren 3. Seri Müsabakaları Tayvan'ın Taoyuan şehrinde sona erdi. Müsabakaların son gününde adına 3 sporcu tatamiye çıkarken, kadınlar 49 kiloda , bronz madalyan kazandı.


    Seribaşı olarak ilk turu maç yapmadan geçen , ikinci turda 'dan Bianca Palmer Soler'i 5-2, çeyrek finalde ise 'dan Svetlana Igumenova'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli So Hui-Kim'e mağlup olan Rukiye Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.


    Müsabakaların son gününde mücadele eden diğer sporculardan kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ikinci turda mağlup oldu. , 3. Seri Müsabakalarını 1 altın ve 2 olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamladı. Müsabakaların ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman altın, +67 kiloda Nafia Kuş kazanmıştı.

    1. 21.9.2018 14:51
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