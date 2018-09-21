2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 puan veren Grand Prix 3. Seri Müsabakaları Tayvan'ın Taoyuan şehrinde sona erdi. Müsabakaların son gününde Türkiye adına 3 sporcu tatamiye çıkarken, kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, bronz madalyan kazandı.



Seribaşı olarak ilk turu maç yapmadan geçen Rukiye Yıldırım, ikinci turda İspanya'dan Bianca Palmer Soler'i 5-2, çeyrek finalde ise Rusya'dan Svetlana Igumenova'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli So Hui-Kim'e mağlup olan Rukiye Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.



Müsabakaların son gününde mücadele eden diğer sporculardan kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ikinci turda mağlup oldu. Türkiye, Grand Prix 3. Seri Müsabakalarını 1 altın ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamladı. Müsabakaların ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman altın, +67 kiloda Nafia Kuş bronz madalya kazanmıştı.