Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen : "Kaş'taki şampiyonaya şu ana kadar resmi olarak 20, gayriresmi olarak 23 ülke başvuru yaptı. Bu rekor bir katılım" - "Benim en çok gurur duyduğum şey Türk antrenörlerle çalışmamız. Ben yerliyim, ben milliyim. Hatta millinin de millisiyim" ''Hem paletli yüzmede, hem de sualtı hokeyinde bizden antrenör isteyen ülkeler var"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Kaş'ta düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'na rekor düzeyde katılım olacağını söyledi.

Türkiye'de dalış için Kaş'ın güzel bir lokasyonda bulunduğunu ve dünyanın ilgisini çektiğini vurgulayan Özen, "Son yıllarda da çok popüler oldu. 20 yıldır dalışın çok önemli bir merkezi. Tüplü dalışın en zengin bölgesi. Serbest dalış için de son yıllarda Kaş'ta çok fazla yarışma yapmaya başladık. Suyun yatay ve dikey görüşü çok iyi. Su sıcaklığı çok iyi ve çok fazla değişmiyor. Çok uzun bir antrenman dönemi var. İki hafta sonra dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Şampiyonanın bugüne kadar en fazla 14 ülkeyle organize edildiğini dile getiren Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaş'taki şampiyonaya şu ana kadar resmi olarak 20, gayriresmi olarak 23 ülke başvuru yaptı. Bu rekor bir katılım. Yüzün üzerinde sporcu katılacak. Serbest dalışta 100 sporcu çok önemli bir sayı. Bu kategoride 2 ayrı organizasyon vardı. Uluslararası Dalışı Geliştirme Birliği (AIDA) kendi rekor denemelerini ve organizasyonlarını yapıyordu. Tabii bunların yaptıkları biraz güvensizdi. AIDA'nın yarışma disiplinleri de Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nda (CMAS) kabul edildi. AIDA'nın sporcuları da CMAS'ın organizasyonlarına katılmaya başladı. Gayriresmi rekor kırmış tüm sporcular Kaş'a geliyor. Bu nedenle bizim de kendimizi güncellememiz gerekiyor. Bizim AIDA'nın sporcularıyla yarışacak durumda olmamız lazım. Çünkü bu sporcular çıtayı biraz yükselttiler. Gençlerle tecrübelilerin birlikte olduğu bir takım oluşturduk."

Kaş'ta bu yıldan itibaren her sene yapılacak yeni bir şampiyonaya da ev sahipliği yapacaklarını aktaran Özen, "Uluslararası katılımlı bir yarışma düzenleyeceğiz. 'Kaş Başka Açık Şampiyonası' dünya şampiyonası öncesinde bir antrenman gibi olacak. Arkasından da milli takımların yarıştığı CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Serbest dalış ve paletli yüzmenin birlikte olduğu bir organizasyon 'Kaş Başka Açık Şampiyonası' da içinde olacak." ifadelerini kullandı.

- "Her sene çıta biraz daha yükseğe çıkıyor"

Şahin Özen, Türkiye'nin sualtı sporlarında dünyanın en dikkat çekici ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "TSSF olarak güzel bir sezon yaşıyoruz." dedi.

"Her sene çıta biraz daha yükseğe çıkıyor." ifadesini kullanan Özen, şöyle konuştu:

"Sualtı hokeyinde dünyanın en büyük takımıyız. Kanada'da kürsüde kaldık ve dünya üçüncüsü olduk. Paletli yüzmede ülkemizde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası gerçekleştirdik. Politik açıdan ülkemizle sorunlu ülkeler dahi katıldı. Bizim açımızdan bu anlamda çok güzel bir tanıtım oldu. 18 ülke arasında en fazla madalya alan ikinci ülke olduk. 14 madalya aldık, 4'ü altın, 6'sı gümüş ve 4 tanesi de bronz."

- "Ben yerliyim, ben milliyim"

Türk insanının bilgi ve beceresine güvenmeleri gerektiğini vurgulayan Özen, "Benim en çok gurur duyduğum şey Türk antrenörlerle çalışmamız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'yerli ve milli'. Ben yerliyim, ben milliyim hatta millinin de millisiyim." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımlarda görev alan antrenörlerin bir çoğunun da üniversiteden öğrencisi olduğuna dikkati çeken Özen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendi adıma da çok mutluyum. İyi yönetirseniz bizim insanımız her şeyi başaracaktır. İyi ve adaletli bir yönetim çok önemli. Yerli antrenörlerin başarılı olmasından çok mutluyuz. Yabancı antrenörler geldi ama biz onların yanına bizim çocuklarımızı eğitim amaçlı monte etmeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk. 18-20 milyon genci olan bir ülkeden sporcu çıkarmamak gibi bir şeyi kabul etmiyorum. Biz yatırımı sporcuya değil idareci ve antrenöre yapmak zorundayız."

- Türkiye'den antrenör talebi

Fedarasyon Başkanı Özen, Avrupa ve dünyadan bazı ülkelerin kendilerinden antrenör talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Her türlü iş birliğine açık olduklarına anlatan Özen, "Hem paletli yüzmede, hem de sualtı hokeyinde bizden antrenör isteyen ülkeler var. Bu kadar gurur verici bir şey olamaz. Hem Avrupa, hem de Avustralya bize sualtı hokeyinde ortak çalışmayı ve antrenör değişimini önerdi. Avrupa'dan ismini söyleyemeyeceğim ülkeler bizlere antrenör teklifinde bulundu. Bize Türk antrenörler için ne kadar ödemeleri gerektiğini sordular. Bunlardan çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Suyun hayat olduğunu dile getiren Şahin Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suyun altında da hayat devam ediyor. Çok başka bir dünya. İnsanları tüm sıkıntı ve stresten uzaklaştıran çok güzel bir dünya. Engellilerle ilgili çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Engellilerle ilgili yeni dalış yönetmeliğini çıkardık. Engelli sporcularımız serbest dalış ve zıpkınla balık avı müsabakalarına katılmaya başladı. Bunda da dünyaya öncülük ediyoruz."