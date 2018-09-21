Ankara'da buz pateni heyecanı
Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, hafta sonu Ümitköy Spor Kompleksi Buz Sporları Salonu'nda organize edilecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek müsabakalarda 9 kulüp ve 2 ferdi olmak üzere 39 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Başkent kupası, 23 Eylül Pazar günü yapılacak finallerle tamamlanacak ve kazananlara madalyaları takdim edilecek.
- 21.9.2018 14:35
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Ankara'da buz pateni heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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