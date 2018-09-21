Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek müsabakalarda 9 kulüp ve 2 ferdi olmak üzere 39 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Başkent kupası, 23 Eylül Pazar günü yapılacak finallerle tamamlanacak ve kazananlara madalyaları takdim edilecek.