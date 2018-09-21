Ankara'da buz pateni heyecanı
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    'da buz pateni heyecanı

    Ankara'da buz pateni heyecanı

    Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, hafta sonu Ümitköy Spor Kompleksi Buz Sporları Salonu'nda organize edilecek.

    Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek müsabakalarda 9 kulüp ve 2 ferdi olmak üzere 39 sporcu madalya mücadelesi verecek.

    Başkent kupası, 23 Eylül Pazar günü yapılacak finallerle tamamlanacak ve kazananlara madalyaları takdim edilecek.

    1. 21.9.2018 14:35
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