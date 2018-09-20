Milli karateciler Şili'de tatamiye çıkacak
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Milli karateciler Şili'de tatamiye çıkacak

    Milli karateciler Şili'de tatamiye çıkacak

    , Şili'de yarın başlayacak A Serisi 3. Etabı'nda için kota puanı mücadelesi verecek - organizasyonda 26 sporcuyla madalya arayacak

    , Karate 1 kapsamında düzenlenen A Serisi'nin üçüncü etabında Şili'de tatamiye çıkacak.

    Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyon yarın başlayacak ve 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

    Santiago kentinde düzenlenecek ve 68 ülkeden 879 karatecinin katılacağı organizasyonda , 11'i kadın 15'i erkek 26 sporcuyla mücadele edecek.

    Karate 1 A Serisi'nde sezonun dördüncü ve son etabı 7-9 Aralık tarihleri arasında Çin'in Şangay kentinde yapılacak.

    Türkiye'yi Santiago etabında temsil edecek karateciler şunlar:

    Kadınlar

    Ferdi Kata: Dilara Eltemur, , , Büşranur Kılıç

    Kumite 50 kilo: Arapoğlu, Gülsen Demirtürk

    Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

    Kumite 61kilo:

    Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

    Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras Takım Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş

    Erkekler

    Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Gökay İlgezdi, Kutluhan Duran

    Kumite 60 kilo: Aykut Kaya, Eray Şamdan

    Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu, Ömer Abdurrahim Özer

    Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Samed Gök

    Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

    Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan Takım Kata: Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Gökay İlgezdi

    1. 20.9.2018 14:53
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