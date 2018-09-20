Milli karateciler Şili'de tatamiye çıkacak
Büyükler Karate Milli Takımı, Şili'de yarın başlayacak A Serisi 3. Etabı'nda Tokyo Olimpiyatları için kota puanı mücadelesi verecek - Türkiye organizasyonda 26 sporcuyla madalya arayacak
Büyükler Karate Milli Takımı, Karate 1 kapsamında düzenlenen A Serisi'nin üçüncü etabında Şili'de tatamiye çıkacak.
Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyon yarın başlayacak ve 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.
Santiago kentinde düzenlenecek ve 68 ülkeden 879 karatecinin katılacağı organizasyonda Türkiye, 11'i kadın 15'i erkek 26 sporcuyla mücadele edecek.
Karate 1 A Serisi'nde sezonun dördüncü ve son etabı 7-9 Aralık tarihleri arasında Çin'in Şangay kentinde yapılacak.
Türkiye'yi Santiago etabında temsil edecek karateciler şunlar:
Kadınlar
Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras Takım Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş
Erkekler
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Gökay İlgezdi, Kutluhan Duran
Kumite 60 kilo: Aykut Kaya, Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Samed Gök
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan Takım Kata: Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Gökay İlgezdi
- 20.9.2018 14:53
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Valbuena, Dinamo Zagreb kadrosuna alınmadı
Toplam 6
Yorum
bjk 1903 valbuenanın ahı gitmiş vahı kalmış fb nin aklı varsa barış alıcıyı ilk 11e monte eder bak söllim alışırsa çok iş yapar
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Valbuena, Dinamo Zagreb kadrosuna alınmadı
Toplam 6
Yorum
fb cocu urkek korkak bır adam boyle bır adam fb yakısmıyor
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Valbuena, Dinamo Zagreb kadrosuna alınmadı
Toplam 6
Yorum
BJK cocu urkek korkak bır adam boyle bır adam fb yakısmıyor
Milli karateciler Şili'de tatamiye çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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