Büyükler Karate Milli Takımı, Karate 1 kapsamında düzenlenen A Serisi'nin üçüncü etabında Şili'de tatamiye çıkacak.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyon yarın başlayacak ve 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Santiago kentinde düzenlenecek ve 68 ülkeden 879 karatecinin katılacağı organizasyonda Türkiye, 11'i kadın 15'i erkek 26 sporcuyla mücadele edecek.

Karate 1 A Serisi'nde sezonun dördüncü ve son etabı 7-9 Aralık tarihleri arasında Çin'in Şangay kentinde yapılacak.

Türkiye'yi Santiago etabında temsil edecek karateciler şunlar:

Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras Takım Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş

Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Gökay İlgezdi, Kutluhan Duran

Kumite 60 kilo: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Samed Gök

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan Takım Kata: Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Gökay İlgezdi