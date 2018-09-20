Mavi sularda şampiyon yelkenciler yetiştiren kulüp

"Mavi Gözlü Kent" olarak anılan Tekirdağ'da kurulduğu 1986 yılından bu yana gençlere yönelik önemli çalışmalar yapan, milli takıma 11 sporcu gönderen Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü, "şampiyonların yetiştiği kulüp" olarak anılmak istiyor.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nün sporcuları, çok önemli uluslararası organizasyonlarda ve turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Kurulduğu günden bu yana Balkan şampiyonu, Avrupa beşincisi ve çok sayıda Türkiye şampiyonu yetiştirilen kulübün yöneticileri elde edilen bu başarıları yeterli görmüyor.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu, yaptığı açıklamada, uluslararası yarışlarda milli takımda kendi sporcularının yer almasından mutlu olduklarını söyledi.

Cicioğlu, Türkiye'de çok başarılı kulüpler olduğunu ancak son yıllarda elde ettiği başarılarla Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nün ön plana çıktığını dile getirerek, "Yaptığımız çalışmalarla Türkiye yelken camiası içinde saygın bir yerde olan Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nü geliştirmeyi hedefliyoruz. 2010 yılına kadar 3 olan milli sporcu sayımız, bu yıldan sonra sonra yakalamış olduğumuz ivmeyle birlikte 11'e çıkmış oldu." dedi.

Kulübün tüm birimlerinden daha iyi hizmet alınabilir hale getirilmesi için çaba sarf etmeye, özellikle yelken sporunun hizmet verdiği dallarında daha profesyonel hareket etmeye özen gösterdiklerini aktaran Cicicoğlu, kulübü tam bir spor kompleksi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

- "2010 yılına kadar milli sporcu sayımız 3'tü"

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de bu yıl yapılacak yarışlar sonunda milli takıma 3 sporcu daha gönderdiklerini ifade etti.

Uzel, Türkiye'yi yarışlarda en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "2010 yılına kadar milli sporcu sayımız 3'tü. Bu yıldan sonra sonra yakalamış olduğumuz başarılarla toplam milli sporcu sayımız 11'e çıkmış oldu. Milli takıma girdikten sonra kulübümüz sporcuları Karadağ'da yapılan Balkan Şampiyonasında hem ülkemizi, hem kulübümüzü hem de şehrimizi temsil etti." diye konuştu.

Haziranda başlayan yaz okulları ile çocukların yelkene başlamasını sağlayarak ilk önce onlara yelkeni sevdirdiklerini ifade eden Uzel, daha sonra onları alt yapıya seçerek yetiştirip, yarışlara götürerek tecrübe kazanmalarını sağladıklarını dile getirdi.

- "Hedefimizde dünya şampiyonluğu var"

Uzel, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nün son yıllarda güzel dereceler elde etmeye başladığını aktararak şunları kaydetti:

"2014 yılında Slovenya'da Easter Regatta 2014 yelken yarışlarında junior kızlarda Zülal Alev Erkan birinci oldu ve ilk ödülümüzü kazandırdı. 2016'daki Balkan Şampiyonasında Zülal Alev Erkan Sırbistan'da optimist sınıfında birinci oldu. 2017 yılında Tekirdağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonasında yine Zülal Alev Erkan Laser 4.7 sınıfında şampiyonluğu ülkemize getirdi. Son dönemdeki en büyük derecemizi sağlayan da milli sporcumuz Meriç Erdağlı oldu. Optimist Avrupa Şampiyonasında 5. oldu. Bu başarı da kulübümüzü bir üst çıtaya yükseltti. Bundan sonra hedefimizde dünya şampiyonluğu var o da gelir diye bekliyoruz. Çalışmalarımız böyle devam ettikçe daha iyi başarılarda gelmeye başlayacaktır."

Balkan şampiyonu olan milli sporcu Zülal Alev Erkan da 2014 yılında milli takıma seçildiğini ve kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini anlattı.

Erkan, geçen yıl katıldığı Balkan şampiyonasında birincilik elde ettiğini hatırlatarak, "Geçen yıl şampiyona Tekirdağ'da yapıldı. Çok zorlu bir yarıştı ve orada kızlar laser 4.7 sınıfında birinci oldum. Laser 4.7 sınıfına yeni geçtim ve bu yıl bu sınıfta ilk defa Avrupa ve dünya şampiyonlarına katıldım. Çok güzel dereceler yapamadım ama bana tecrübe oldu. Bundan sonra da çalışmalarımı sürdürüp gelecek yıl Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.