Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 puan veren müsabakaların 2. gününde Türkiye adına 4 sporcu mücadele etti.

Kadınlar 57 kiloda İrem Yaman ilk turda Yunanistan'dan Andriana Asprogeraka'yı 8-0, ikinci turda Güney Kore'den Min-Jeong Kim'i 2-0, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Nikita Glasnovic'i 11-2 ve yarı finalde Letonya'dan Inese Tarvida'yı altın vuruşla 8-6 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Belçikalı Raheleh Asemani ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini normal süresi 1-1 biten müsabakada altın vuruşla 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan ekleyen İrem Yaman, ağustos ayında Rusya'da düzenlenen Grand Prix 2. Seri müsabakalarının ardından Tayvan'da da ilk sırayı alarak üst üste 2 grand prix müsabakasında altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu oldu.

Kadınlar +67 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Kazakistan'dan Cansel Deniz'i altın vuruşla 2-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'u 16-12 yenen milli tekvandocu, yarı finalde son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu İngiliz Bianca Walkden'e yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu arada, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İrem ve Nafia'yı kutladı.

Grand prix müsabakalarının çok önemli olduğunu ve 2020 yolunda sonucu doğrudan etkileyebildiğini kaydeden Şahin, "İrem Yaman, yıllardır süren istikrarını burada da devam ettirdi ve 2020 için ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Nafia Kuş da çok başarılı maçlar yapmasına rağmen sıkletinin en iyi sporcusuna mağlup oldu. İki sporcumuzu ve tüm emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ikinci gününde mücadele eden diğer milli sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün çeyrek finalde, erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ise ilk turda elendi.

Grand Prix'in üçüncü ve son gününde yarın kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs ile erkekler 80 kiloda Yunus Sarı tatamiye çıkacak.