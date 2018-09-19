Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 62 ülkeden 263 sporcunun katılımıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'ndaki organizasyon kalitesine dikkati çekerek, "Türkiye, satrançta hem organizasyon kalitesi hem de sportif başarı olarak dünya devleri arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de gerçekleştirilecek 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, 2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlandı.

Uluslararası organizasyonları bir festival havasında düzenleme başarısının dünya satranç kamuoyunun takdirini kazanmasının gururunu yaşadıklarını aktaran TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Dünya Gençler Satranç Şampiyonası gibi önemli ve büyük bir organizasyonu 12 gün boyunca, Türk misafirperverliği ile kusursuz ve benzersiz bir şekilde, satranç şöleni halinde gerçekleştirdik. Türkiye bir satranç ülkesi ve emin adımlarla zirveye yürüyor." şeklinde görüş belirtti.

"Organizasyonların Türkiye'de yapılması, altyapıdaki binlerce sporcunun gelişimine büyük katkı sunuyor." ifadesini kullanan Tulay, "Genç sporcularımız satrançta dünyanın en önemli organizasyonlarına tanıklık ediyor ve tecrübe kazanıyor. 900 bini aşan lisanlı sporcumuz, dev milli takım havuzumuz, son beş yılda 5 genç sporcumuzun büyükusta olması satrançta geldiğimiz noktanın birkaç güzel göstergesinden." değerlendirmesinde bulundu.