"TBESF gazilerin en önemi rehabilite merkezlerinden biri"
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    " gazilerin en önemi rehabilite merkezlerinden biri"

    "TBESF gazilerin en önemi rehabilite merkezlerinden biri"

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu () Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF'nin gazilerin en önemi rehabilite merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

    Uztürk, yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de 'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanının verildiği günün, her yıl olarak kutlandığını hatırlattı.

    "Gaziler, Türk milletinin en büyük değerlerindendir." diyen Uztürk, "Şehitler nurlandırılmış, gaziler onurlandırılmış kişilerdir. Bu vesileyle gazilerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Uztürk, olarak bünyelerinde değişik branşlarda spor yapan birçok gaziyi barındırdıkları belirterek, şunları kaydetti:

    "Gazilerimizin ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin en önemli rehabilitasyon merkezlerinden biriyiz. Bünyemizde birçok branşta mücadele eden gazi arkadaşlarımız, hatta milli takımlarda ülkemizi temsil ediyor. Bu sayının daha da artması mümkün olabilir. Diğer gazi arkadaşlarımızın da bu tür etkinliklere katılmasını yürekten arzu ettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."

    1. 19.9.2018 12:11
    2. Güncelleme: 19.9.2018 14:29
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