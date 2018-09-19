Uztürk, yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanının verildiği günün, her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

"Gaziler, Türk milletinin en büyük değerlerindendir." diyen Uztürk, "Şehitler nurlandırılmış, gaziler onurlandırılmış kişilerdir. Bu vesileyle gazilerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Uztürk, TBESF olarak bünyelerinde değişik branşlarda spor yapan birçok gaziyi barındırdıkları belirterek, şunları kaydetti:

"Gazilerimizin ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin en önemli rehabilitasyon merkezlerinden biriyiz. Bünyemizde birçok branşta mücadele eden gazi arkadaşlarımız, hatta milli takımlarda ülkemizi temsil ediyor. Bu sayının daha da artması mümkün olabilir. Diğer gazi arkadaşlarımızın da bu tür etkinliklere katılmasını yürekten arzu ettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."