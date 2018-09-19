"TBESF gazilerin en önemi rehabilite merkezlerinden biri"
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF'nin gazilerin en önemi rehabilite merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Uztürk, yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanının verildiği günün, her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.
"Gaziler, Türk milletinin en büyük değerlerindendir." diyen Uztürk, "Şehitler nurlandırılmış, gaziler onurlandırılmış kişilerdir. Bu vesileyle gazilerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Uztürk, TBESF olarak bünyelerinde değişik branşlarda spor yapan birçok gaziyi barındırdıkları belirterek, şunları kaydetti:
"Gazilerimizin ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin en önemli rehabilitasyon merkezlerinden biriyiz. Bünyemizde birçok branşta mücadele eden gazi arkadaşlarımız, hatta milli takımlarda ülkemizi temsil ediyor. Bu sayının daha da artması mümkün olabilir. Diğer gazi arkadaşlarımızın da bu tür etkinliklere katılmasını yürekten arzu ettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."
- 19.9.2018 12:11
- Güncelleme: 19.9.2018 14:29
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Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
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eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
"TBESF gazilerin en önemi rehabilite merkezlerinden biri" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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