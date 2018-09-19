Tayvan'ın Taoyuan kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde kadınlarda 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkeklerde ise 68 kiloda Hakan Reçber ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıktı.

Tekvandoya geri dönen olimpiyat ikincisi Nur Tatar Askari, çeyrek finalde organizasyona veda etti. İlk turu maç yapmadan geçen Nur Tatar, ikinci turda Moldovalı Ana Ciuchitu'yu yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Rus Polina Khan'a altın vuruşla yenilen Nur Tatar, madalya şansını kaybetti. Organizasyonun ilk gününde Hakan Reçber, ilk turda Rus Konstantin Minin'e, Emre Kutalmış Ateşli de çeyrek finalde Çinli Hongyi Sun'a mağlup olarak kürsünün uzağında kaldı.

Taoyuan Grand Prix'sinde yarın kadınlarda 57 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, +67 kiloda Nafia Kuş, erkeklerde ise 58 kiloda Deniz Dağdelen mücadele edecek.