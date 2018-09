- Karşıyakalılar güne sporla başlıyor



Her yaşta sporu teşvik etmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, sabah aktivitelerinde yeni sezonu açtı. Hafta içi her sabah yoga, zumba ve pilates gibi ücretsiz etkinlikler Karşıyakalıları bekliyor.

Karşıyaka Belediyesi, büyük ilgi gören ücretsiz sabah sporu etkinliklerini bu sezon da sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan belediye; Muharrem Candaş Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, Ali Rıza Efendi Parkı ve Zübeyde Hanım Parkında saat 09.00'da sabah aktivitelerini gerçekleştiriyor.

Her gün farklı etkinliklerin yapıldığı programda, sabah sporu ile yoga, pilates ve zumba dersleri yer alıyor. Güne sağlıklı ve zinde başlamak isteyen Karşıyakalılar, sporun yanı sıra eğlenme ve sosyalleşme fırsatı da buluyor. Ayrıca bu sezon Yasemin Kafe önünde, her salı saat 19.30'da, Karşıyaka One Team Serbest Koşu, perşembe yine aynı saatte Karşıyaka One Team Functional Training etkinlikleri yapılıyor.



"Hedef, bilinçli spor"

Sezonun ilk gününden itibaren alanları dolduran sporseverler, sunulan hizmet için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür etti.

Daha fazla insanın, bilinçli şekilde spor yapmasını sağlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Akpınar da "Bu sezon da vatandaşlarımıza güne spor yaparak aktif ve sağlıklı bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen etkinliklerimiz ücretsiz ve yaş sınırı yok. Sağlığı uygun olan, güne zinde şekilde başlamak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.