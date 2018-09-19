Erzurum'un 'Buz Prensesi' lakaplı sporcusu Derya Karadağ, Short Track dalında Türkiye rekoru kırdı. 9 yaşındaki Derya Karadağ, Erzurum'da düzenlenen Nene Hatun Türkiye Kupası yarışlarında elde ettiği dereceyle ülke rekorunu kırarak milli takıma girmeye hak kazandı. Türkiye'nin dört bir yanından 140 sporcunun katıldığı turnuvada, daha önce 777, 500 ve 333 metrede Short Track Türkiye Şampiyonu olan Derya Karadağ, adeta şov yaptı. Yarışlarda Türkiye rekorunu kırarak milli takıma katılmaya hak kazanan Karadağ, temsil ettiği Pal-Kar Spor Kulübü'nün adını da Türkiye'ye tanıtmış oldu.

Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda 12 madalya kazanarak ayrıca bir rekora imza atan Pal-Kar Spor, Türkiye ikinciliğini de elde etmiş oldu. Junior F kategorisinde Pal-Kar Spor Kulübü'nü temsil eden İlyas Karadağ ise, ablasının elde ettiği dereceyi ikincilikle taçlandırarak, buzda yeni bir ilke imza atmış oldu. Buz üstündeki performanslarıyla Erzurum'un göğsünü kabartan iki kardeş, Karadağ ailesini de gururlandırdı.

SİYASETÇİ BABANIN ŞAMPİYON ÇOCUKLARI

Erzurumlu genç iş adamı ve AK Partili siyasetçi Arif Karadağ'ın çocukları olan Derya ve İlyas Karadağ kardeşler, Short Track alanında Erzurum'da kırdıkları Türkiye rekorunun mutluluğunu yaşarken, baba Arif Karadağ ise duygularını; "Kış sporları kentine yine kış sporları alanında kırılan rekorlar yakışır" şeklinde ifade etti.

Kendisinin her fırsatta ve her platformda kış sporları ve kış turizmi vurgusu yaptığını hatırlatan Arif Karadağ, "Siyasi mecralarda bunu sıklıkla dile getirdim. Erzurum için orta ve uzun vadede kış sporları ile kış turizminin emsalsiz bir kalkınma enstrümanı olduğunu ifade ettim. Tabi bu sadece bir söylemden ibaret değildi. Buna bir siyasetçi olarak önce kendim inanmalıydım. Dolayısıyla babaları olmaktan büyük gurur duyduğum iki evladım, Erzurum'da kış sporları alanında rekor üstüne rekor kırdı. Türkiye'de daha önce kırılamamış Short Track rekoru Erzurum'da kırıldı. İşte bu sonuç inanmanın eseridir." diye konuştu.

"KIŞ SPORLARINA DESTEK OLUNMALI"

Kış sporları alanında Erzurum'daki sporculara gerekli destek ve imkanların sunulması halinde nelerin başarılabileceğini Nene Hatun Türkiye Kupası yarışları ile bir kez daha ortaya koyduklarını dile getiren Arif Karadağ, "Kim ne derse desin, spor ve özellikle de kış sporları Erzurum için bulunmaz bir nimettir. Dolayısıyla Erzurum'da bütün enerjimizi kış sporları alanına yoğunlaştırmamız gerekiyor. Çünkü Erzurum'un yarınları ve geleceğine giden yol kış sporlarından geçiyor." ifadelerini kullandı.



(Derya Karadağ'ın madalyasını babası Arif Karadağ taktı...)