Çeşme'de sörf zamanı
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde düzenlenen TYF-DTO Rüzgar Sörfü Türkiye Ligi'nin üçüncü ayağı ile Türkiye Şampiyonası, 20-23 Eylül tarihlerinde Çeşme Alaçatı'da yapılacak.
Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nde düzenlenecek final yarışlarında 100 civarında sporcu büyük rekabet içinde yarışacak. Birinci ayağı 12-15 Temmuz tarihlerinde Ayvalık'ta yapılan TYF-DTO İzmir Şubesi Rüzgar Sörfü Türkiye Ligi'nin ikinci ayağı 2-5 Ağustos tarihlerinde Dikili Çandarlı'da gerçekleştirildi.
- 19.9.2018 13:48
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Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Çeşme'de sörf zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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