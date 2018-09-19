Çeşme'de sörf zamanı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Çeşme'de sörf zamanı

    Çeşme'de sörf zamanı

    Yelken Federasyonu (TYF) ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde düzenlenen Türkiye Ligi'nin üçüncü ayağı ile Türkiye Şampiyonası, 20-23 Eylül tarihlerinde Çeşme Alaçatı'da yapılacak.

    Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nde düzenlenecek final yarışlarında 100 civarında sporcu büyük rekabet içinde yarışacak. Birinci ayağı 12-15 Temmuz tarihlerinde Ayvalık'ta yapılan TYF-DTO İzmir Şubesi Rüzgar Sörfü Türkiye Ligi'nin ikinci ayağı 2-5 Ağustos tarihlerinde Dikili Çandarlı'da gerçekleştirildi.

    1. 19.9.2018 13:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çeşme'de sörf zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN