Turkcell ve TJK'dan dev işbirliği – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ve 'dan dev işbirliği

    Turkcell ve TJK'dan dev işbirliği

    'in televizyon platformu +'dan at yarışı tutkunlarına müjdeli haber... Artık yarışlar ve güncel değerlendirmeler +’dan ekranlara gelecek

    NBA ile gibi iki büyük orgazisyonun resmi yayıncısı +, yeni projelere imza atmaya devam ediyor. 'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+, at yarışı tutkunlarını sevindirecek bir işbirliğine imza attı. TV+'da yer alan +, artık at yarışlarının yeni adresi olacak. Yalnızca yarışlar değil uzman yorumcuların en güncel değerlendirmeleri de Life+ ekranlarından canlı yayınlarla izleyiciye aktarılacak. Kullanıcılar, Life+'ya, 'tvplus.com.tr' adresi ve TV+'nın mobil uygulamasından erişim sağlayabilecek. Son bir yılda mobil cihazlardan günlük TV izleme süresinin 7 kat arttığını belirten Turkcell Genel Müdürü "Bu artışa TV+'nın da büyük bir etkisi olduğunu kabul etmek lazım. Sektörde en çok UHD kanala sahip olan TV+,77'si HD olmak üzere 150'den fazla kanalıyla, iki katına çıkmış olan film seçenekleriyle TV+, televizyon izleme alışkanlığını değiştirdi. Her zaman dediğimiz gibi TV+ en iyilerin buluşma noktası" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı da Turkcell'le işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
    1. 18.9.2018
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