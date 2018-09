NBA ile Premier Lig gibi iki büyük orgazisyonun resmi yayıncısı TV +, yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Turkcell 'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+, at yarışı tutkunlarını sevindirecek bir işbirliğine imza attı. TV+'da yer alan Life +, artık at yarışlarının yeni adresi olacak. Yalnızca yarışlar değil uzman yorumcuların en güncel değerlendirmeleri de Life+ ekranlarından canlı yayınlarla izleyiciye aktarılacak. Kullanıcılar, Life+'ya, 'tvplus.com.tr' adresi ve TV+'nın mobil uygulamasından erişim sağlayabilecek. Son bir yılda mobil cihazlardan günlük TV izleme süresinin 7 kat arttığını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu "Bu artışa TV+'nın da büyük bir etkisi olduğunu kabul etmek lazım. Sektörde en çok UHD kanala sahip olan TV+,77'si HD olmak üzere 150'den fazla kanalıyla, iki katına çıkmış olan film seçenekleriyle TV+, televizyon izleme alışkanlığını değiştirdi. Her zaman dediğimiz gibi TV+ en iyilerin buluşma noktası" dedi. TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı da Turkcell'le işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.