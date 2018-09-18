Tekvandocular Tayvan'da tatamiye çıkacak
Milli tekvandocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Taoyuan Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayvan'ın Taoyuan kentinde yarın başlayacak grand prix serisinin üçüncü ayağında Türkiye'yi 6'sı kadın toplam 10 sporcu temsil edecek.
Tekvandoya geri dönen olimpiyat ikincisi Nur Tatar Askari de organizasyona katılacak.
Üç gün sürecek Taoyuan Grand Prix'sinde kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 53 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda da Nafia Kuş mücadele edecek.
Erkeklerde ise Türkiye adına 58 kiloda Deniz Dağdelen, 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Yunus Sarı ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli yarışacak.
- 18.9.2018 10:51
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Tekvandocular Tayvan'da tatamiye çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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