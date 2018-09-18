Tekvandocular Tayvan'da tatamiye çıkacak
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Tekvandocular Tayvan'da tatamiye çıkacak

    Tekvandocular Tayvan'da tatamiye çıkacak

    Milli tekvandocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Taoyuan 'sinde tatamiye çıkacak.

    Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayvan'ın Taoyuan kentinde yarın başlayacak serisinin üçüncü ayağında Türkiye'yi 6'sı kadın toplam 10 sporcu temsil edecek.

    Tekvandoya geri dönen olimpiyat ikincisi de organizasyona katılacak.

    Üç gün sürecek Taoyuan Grand Prix'sinde kadınlarda 49 kiloda ve Zeliha Ağrıs, 53 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda da Nafia Kuş mücadele edecek.

    Erkeklerde ise Türkiye adına 58 kiloda Deniz Dağdelen, 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Yunus Sarı ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli yarışacak.

    1. 18.9.2018 10:51
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