Muş’ta amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’ta amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı

    <a href="/index/mus?id=741aff91-f84e-4e15-88e8-23f8843e62b9" class="" rel="tag">Muş</a>’ta amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı

    ’ta faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

    'ta faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı malzeme dağıtımı yapıldı.

    Valiliği öncülüğünde, aracılığıyla kentte faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Vali , Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı , Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş ile spor kulüpleri başkanı ile sporcular katıldı.


    (Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan...)

    Daha sonrasında bir konuşma yapan Vali ise, "İlimizde amatör spor kulübü olarak yaklaşık 22 aktif kulübümüz var. Biz bu kulüplerimize eşofman, forma, ayakkabı vs. aynı miktarda olmak üzere dağıtımı yapıyoruz. Böylelikle bir miktar üzerlerindeki yükü azaltmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki herkese daha fazla yardım edelim lakin yapamıyoruz. Bu spor kulüplerine amatör denmesinde ki amaç sporun yapılmasında gönüllüğün önde gelmesinden dolayıdır. Yetenekli sporcularımızın iyi yerlere gelmeleri en büyük temennimizdir. Kabiliyetli olan çocuklarımız kendilerini belli etmekle beraber, eğitimlerini de bu yönde sürdürmeyi spor liselerine yahut beden eğitimi ve spor okullarına yönelmektedirler. Tüm sporcu kardeşlerimize bu yolda başarılar diliyorum. Keyifli mücadelelerini inşallah hep birlikte izleriz" şeklinde konuştu.

    Konuşmalar sonrasında Vali Aziz Yıldırım'a amatör spor kulüplerine katkılarından dolayı Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı tarafından bir plaket hediye edildi.

    Daha sonra Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulüp başkanlarına ve sporculara malzemelerini dağıttı. Program sporcular ve kulüp başkanları ile Vali Aziz Yıldırım'ın hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

    1. 18.9.2018 11:54
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