Grekoromen güreşçilerin Dünya Şampiyonası hazırlıkları
Milli Grekomenciler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Bolu kampının ilk bölümünü tamamladı.
Milli güreşçiler, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Salih Bora ve yardımcı antrenörler gözetiminde 2 Eylül'den bu yana çalışmalarını sürdürdüğü Bolu kampının ilk bölümünde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Hazırlıklarına ara veren milliler, Dünya Şampiyonası öncesi 3 Ekim'de yine Aladağ'da kampa girecek. Bolu'da yapılacak olan son kampın ardından milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası için Macaristan'a gidecek.
Teknik direktör Salih Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın önemine değinerek, gerek fiziksel gerekse teknik anlamda eksikleri kapatmaya çalıştıklarını, kondisyon olarak iyi bir duruma geldiklerini söyledi.
Bundan sonraki son kampı da Bolu'da gerçekleştireceklerini anlatan Bora, "Şampiyona tarihine kadar çok daha iyi durumda olacağımıza inanıyorum. Dünya Şampiyonası'nda madalyalar kazanacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Bolu kampında 35 sporcunun yer aldığını, bu güreşçiler arasında 23 yaş altı takımının da bulunduğunu dile getiren Bora, Dünya Şampiyonası'nın ardından kasım ayı içerisinde yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na kadar kampın devam edeceğini kaydetti.
Bora, milli sporcuların uluslararası alanda büyük başarılar elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi.
(Şampiyona hazırlıkları tam gaz devam ediyor...)
- 18.9.2018 12:05
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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