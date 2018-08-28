Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon okçuları kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’ü kutladı.
- 29.8.2018 00:28
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 18
Yorum
fenerli resmi açıklama gelene kadar inanmayacağım ama inşallah doğru bir haberdir takımımiçin hayırlısını diliyorum
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İtalyan gazeteciden Adem Ljajic müjdesi!
Toplam 2
Yorum
caheeeee yalan
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 24
Yorum
karado deniz bitmis siz okyanus istiyonuz yok tan anlamiyan cocuk gibi
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