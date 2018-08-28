Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon okçuları kutladı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Erdoğan şampiyon okçuları kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon okçuları kutladı

    , ’nda altın madalya kazanan ve Yasemin Ecem Anagöz’ü kutladı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın 'nda altın madalya kazanan ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
    1. 29.8.2018 00:28
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