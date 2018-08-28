Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda iki rekor
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, iki rekor kırdı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Legnica kentinde devam eden şampiyonada Mete Gazoz, 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi oldu.
Bu alanda daha önceki rekor 685 puanla İtalyan David Pasqualucci'ye aitti.
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ise 1348 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırmayı başardı.
Bir önceki rekor 1333 puanla Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'a aitti.
- 28.8.2018 21:52
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
yasın fb berkeyı kıralık verın 1 sene oynasın kendını gelıstırsın sonra gelsın fb cım kalesını korusun senı sevıyoruz berke
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
yasın fb hayırlı olsun fenerım bırde sol kanaat alın aziz bech gelsin 1 on numara orta saha aldık mı tamamdır bu iş o zaman şampionluga oynarız
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
Fb 1 kişilik kaleye 5 aday mı oldu şuan? Yazık berke kayboldu gitti. Kameni hiç bir halt etmeden 2 ml koyuyor cebe.. benide alın kameni gibiyim
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda iki rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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