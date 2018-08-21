Erdoğan'dan Süpürgeci ve Kurt'a tebrik – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Erdoğan'dan Süpürgeci ve Kurt'a tebrik

    Erdoğan'dan Süpürgeci ve Kurt'a tebrik

    Cumhurbaşkanı , 'nda altın madalyaya uzanan milli atletler ve 'u tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , 'nda kazanan sporcularımız ve 'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

    1. 21.8.2018 23:35
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