Erdoğan'dan Süpürgeci ve Kurt'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli atletler Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcularımız Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
- 21.8.2018 23:35
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Toplam 3
Yorum
Fırat Harika olağanüstü transfer olur. Umarım doğrudur.keşke alında
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Denayer imzada
Toplam 1
Yorum
musa akdağ galatasaray çok yanlış yaptı. bu futbolcuyu elinden kaçırmakla fatih hoca çok kötü.
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İngiltere'de gündem Loris Karius
Toplam 3
Yorum
thebarbaros bu adam ciddi hatalar yapan bir kaleci ve beşiktaş'ın kalecisi olacak kapasitede değil. fabri'yi neden gönderdiklerini anlayamıyorum
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