Yağız Avcı şampiyonluğa koşuyor
Türkiye Ralli Şampiyonası’nda geride kalan dört yarışın üçünü kazanan Red Bull sporcusu Yağız Avcı adım adım şampiyonluğa gidiyor.
Ford Motorsport Türkiye takımı adına yarışan Yağız Avcı "Önümüzde üç toprak ralli var. Biri Eylül'deki Dünya Ralli Şampiyonası. O yarış bizim için çok önemli. Üç gün boyunca yarışacağız ama bir buçuk günü Türkiye Ralli Şampiyonası'na dahil olacak. Dolayısıyla iyi bir strateji yapmak gerekiyor. Tamamen hıza dayalı bir yarış olmayacağını düşünüyorum. Oldukça zor bir yarış bizi bekliyor. Yarışın kat sayısı da yüksek. Bu yüzden de şampiyonluk yolunda iyi bir puan almamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.
Marmaris'ten sonra İstanbul ve Kocaeli etaplarında da tozu dumana katmaya hazırlanan başarılı rallici, yaşadığı co-pilot değişikliklerine karşın ekip olarak iyi işler çıkardıklarını ve şu ana kadar her şeyin planlandığı gibi gittiğini ifade etti. Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2018 sezonunun heyecanı 13-16 Eylül'de gerçekleşecek Marmaris Rallisi (WRC) ile devam edecek.
- 15.8.2018 11:03
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 8
Yorum
cengiz dersimli ali koç volkan konusunda duygusal davrandı hal bu ki koca şirketler yöneten Ali Koç bilmeliydi duygusallıkla iş yapılmaz...
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
''Burası Kadıköy'' Ümitle Ankarayı Umutla Bursayı Bülentle Akhisarı yenersiniz yabancı hakemle Vardar Östersunds Arnavutluku yenebilir misiniz?
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
Yalnız bir eksik var Ali Palabıyık Halil Umut Meler Ümit Öztürk Fırat Aydınus
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