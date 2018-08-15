Yağız Avcı şampiyonluğa koşuyor
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    şampiyonluğa koşuyor

    Yağız Avcı şampiyonluğa koşuyor

    ’nda geride kalan dört yarışın üçünü kazanan sporcusu adım adım şampiyonluğa gidiyor.

    'nda geçtiğimiz hafta Rallisi'ni kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Dört yarış sonunda topladığı 69,5 puanla zirvede yer alan sporcusu, bu sezonu da şampiyon olarak tamamlarsa kariyerinin altıncı Türkiye şampiyonluğunu kazanacak. Avcı, özellikle Eylül'de 'te düzenlenecek 'na dahil olan Marmaris Rallisi etabında iyi puanlar almak istediğini belirtti.

    Ford Motorsport Türkiye takımı adına yarışan Yağız Avcı "Önümüzde üç toprak ralli var. Biri Eylül'deki Dünya Ralli Şampiyonası. O yarış bizim için çok önemli. Üç gün boyunca yarışacağız ama bir buçuk günü Türkiye Ralli Şampiyonası'na dahil olacak. Dolayısıyla iyi bir strateji yapmak gerekiyor. Tamamen hıza dayalı bir yarış olmayacağını düşünüyorum. Oldukça zor bir yarış bizi bekliyor. Yarışın kat sayısı da yüksek. Bu yüzden de şampiyonluk yolunda iyi bir puan almamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

    Marmaris'ten sonra ve etaplarında da tozu dumana katmaya hazırlanan başarılı rallici, yaşadığı co-pilot değişikliklerine karşın ekip olarak iyi işler çıkardıklarını ve şu ana kadar her şeyin planlandığı gibi gittiğini ifade etti. Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2018 sezonunun heyecanı 13-16 Eylül'de gerçekleşecek Marmaris Rallisi (WRC) ile devam edecek.
    1. 15.8.2018 11:03
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