Bursa dev tesislere kavuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde son 7 yılda reel değerleriyle 500 milyon lira yatırımın yapıldığı Bursa, vizyon spor tesislerine bir bir kavuşuyor. Bursa'nın dört bir köşesinde tamamlanan, yapımı süren vizyon tesislerin yerinde görülmesi ve kullanımıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere, spor ailesinin isteği üzerine tesislere inceleme gezisi düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç.Dr.Süleyman Şahin'in rehberliğinde taban birliklerinin yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve Federasyon İl Temsilcilerinin katıldığı inceleme gezisi, 150 bin kişilik etkinlik ve spor alanıyla 7/24 vatandaşın hizmetine sunulan Millet Bahçesiyle başladı. Şehircilik açısından en güzel kentsel dönüşüm örneğinin sergilediğini ifade eden İl Müdürü Şahin, 150 bin kişilik ışıklandırmalı konser ve etkinlik alanıyla 7/24 vatandaşın hizmetine sunulan millet bahçesi, tartan zeminli atletizm pisti, bisiklet ve yürüyüş yolları ile her yaştan insana dinlenme ve spor yapma imkânı sunduğunu belirtti.



"Bursa, Türkiye'nin en önemli spor komplekslerinden birine kavuşuyor"

İnceleme kapsamında Yıldırım ilçesinde Otosansitin yanındaki 34 bin metrekarelik alana yapılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi de gezildi. Dev spor kompleksinde Olimpiyat Şampiyonu Halterci Naim Süleymanoğlu'nun isminin yaşatılacağını da dile getiren İl Müdürü Şahin, "Bu yıl açılmasını planladığımız tesiste 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, olimpik jimnastik salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 4 bireysel antrenman salonu, sağlıklı yaşam ve kondisyon merkezi ve gençlik ofisleri ile Bursa'da hem vefanın simgesi hem de ülke sporunun merkezi olacak" dedi.



"Şehrin bir ucundan diğer ucuna önemli yatırımlar yapılıyor"

Yıldırım Karapınar-Değirmenönü Gençlik Merkezi, Kestel Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu, Kestel 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu, Gürsu Gençlik Merkezi, Gürsu Spor Fabrikası, Kapalı Atletizm Salonunu da gezen sporun temsilcilerine, İl Müdürü Şahin tarafından 200 yatak kapasiteli Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde sunum yapıldı.

İlçelerde de tamamlanan, yapımı süren ve yapılması planlanan tesislerin yanı sıra sentetik zeminli futbol sahaları ve sporcu sayılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi veren İl Müdürü Şahin, "Bursa'nın bir ucundan diğer ucuna, Buz Pateni Salonu, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Kapalı Atletizm Salonu, gençlik, sosyal yaşam ve spor kompleksleri, yüzme havuzları, kamp merkezleri ile gençlik merkezleri gibi önemli yatırımlar yapılıyor. Bu tesislerin bir kısmı bitti, bir kısmının da yapımı devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Merkezi ve yerel işbirliğiyle tesislerimiz tamamlanıyor"

Spor ailesi olarak yapımı biten tesislerin gençler ve vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasını sağlamak için planlama yapacaklarını da sözlerine ekleyen İl Müdürü Şahin, "Bursa'ya bu yatırımların kazandırılmasına onay ve destek veren Tüm devlet büyüklerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine yatırımlarımız ve organizasyonlarımıza büyük destek veren Valimiz İzzettin Küçük'e teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu yatırımlarımızın bir kısmını belediyelerimizle birlikte yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile hem Sporcu Kamp Eğitim Merkezi hem de Mustafakemalpaşa'da yapılan Gençlik, Sosyal Yaşam ve Spor Kompleksinin yapımını üstlendik.

Bu vesileyle büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş'a şükranlarımı arz etmek istiyorum. Yine Türkiye'nin ikinci, Bursa'nın ilk Kapalı Atletizm Salonunu da birlikte yaptığımız Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a, spora yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksini ve Yıldırım Gençlik Merkezi'nin planlamasını da yaptık. Yine Kestel ilçemize kazandıran Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu ve 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu yapımında büyük emeği olan Kestel Belediye Başkanımız Yener Acar'a yine Gürsu ilçemizde yapımı tamamlanan Bursa'nın ilk Spor Fabrikası ve yapımına başlanan Gençlik Merkezinde bizlere destek olan Gürsu Belediye Başkanımız Mustafa Işık'a teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bir taraftan Bakanlığımız bir taraftan belediyelerimiz bir taraftan da Valiliğimiz ve milletvekillerimizin desteğiyle bu tesislerimiz tamamlanıyor. Bu tesislerimizin amacına en uygun şekilde hizmet vereceğine inanıyorum. İnşallah bu tesislerimiz Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olur" diye konuştu.

Yapımı tamamlanan tesislerin en verimli şekilde kullanılması için yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinin yapıldığı gezide, tesislerin Bursa'nın spor vizyonunu güçlendireceğini vurgulayan taban birlikleri ve Federasyon İl temsilcileri de konuyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.