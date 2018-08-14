Wushu’da madalyalar geldi
Sakarya’da düzenlenen Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası sona erdi. Düzceli sporcular madalya ile döndüler.
Adapazarı Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası Minik (9-11 Yaş), Yıldız (12-14 yaş), Genç (15-17 Yaş) ve Büyükler (18 Yaş Üstü) Kız ve Erkekler kategorisinde düzenlendi.
Şampiyonaya Sakarya, Ankara, Aksaray, Bursa, Bilecik, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun ve Sivas İllerinden 46'sı erkek olmak üzere 137 sporcu katıldı. 15 Hakemin görev yaptığı şampiyonada, Düzceli sporcular kürsüden inmedi.
Wushu Kung Fu Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcularından Hatice Sina Çakır girdiği ilk kategoride Türkiye Şampiyonu olurken ikinci kategoride Genç Bayan Türkiye ikincisi oldu.
Bir diğer sporcu Tuğba Özkar büyük bayan kategorisinde Türkiye ikincisi olurken Sude Tekeoğlu Genç Bayan Türkiye üçüncüsü oldu.
- 14.8.2018 14:10
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Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk turk oyuncuların maasını tl ye cevırmesını ısterdım ama nerde ellerını avustururlar maasım yukseldı dıye
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Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk tabı tam transfer yapamıyurz denmıyorda e atanın var ne tutanın trnsfer basladı baslıyalı 10 alacak sonuc fıss
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Büyük hayal kırıklığı!
Toplam 2
Yorum
adem ibanez 3 .ligde bile oynayamaz
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