Wushu’da madalyalar geldi

Adapazarı Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası Minik (9-11 Yaş), Yıldız (12-14 yaş), Genç (15-17 Yaş) ve Büyükler (18 Yaş Üstü) Kız ve Erkekler kategorisinde düzenlendi.



Şampiyonaya Sakarya, Ankara, Aksaray, Bursa, Bilecik, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun ve Sivas İllerinden 46'sı erkek olmak üzere 137 sporcu katıldı. 15 Hakemin görev yaptığı şampiyonada, Düzceli sporcular kürsüden inmedi.



Wushu Kung Fu Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcularından Hatice Sina Çakır girdiği ilk kategoride Türkiye Şampiyonu olurken ikinci kategoride Genç Bayan Türkiye ikincisi oldu.

Bir diğer sporcu Tuğba Özkar büyük bayan kategorisinde Türkiye ikincisi olurken Sude Tekeoğlu Genç Bayan Türkiye üçüncüsü oldu.