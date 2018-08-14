Wushu’da madalyalar geldi
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Wushu’da madalyalar geldi

    Wushu’da madalyalar geldi

    ’da düzenlenen Wushu Taolu Taichi Şampiyonası sona erdi. Düzceli sporcular madalya ile döndüler.

    Adapazarı Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Wushu Taolu Taichi Şampiyonası Minik (9-11 Yaş), Yıldız (12-14 yaş), Genç (15-17 Yaş) ve Büyükler (18 Yaş Üstü) Kız ve Erkekler kategorisinde düzenlendi.


    Şampiyonaya , Ankara, Aksaray, , Bilecik, , , Düzce, İstanbul, , Konya, , ve İllerinden 46'sı erkek olmak üzere 137 sporcu katıldı. 15 Hakemin görev yaptığı şampiyonada, Düzceli sporcular kürsüden inmedi.


    Wushu Kung Fu Taichi Şampiyonasında Düzceli sporcularından Hatice Sina Çakır girdiği ilk kategoride Türkiye Şampiyonu olurken ikinci kategoride Genç Bayan Türkiye ikincisi oldu.
    Bir diğer sporcu Tuğba Özkar büyük bayan kategorisinde Türkiye ikincisi olurken Sude Tekeoğlu Genç Bayan Türkiye üçüncüsü oldu.

    1. 14.8.2018 14:10
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