Hakkari'de yaklaşık 5 ay önce kurulan rafting takımı, katılım yaptıkları iki müsabakada da ödülle döndüler. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenecek olan R4 Rafting Türkiye Şampiyonası III. Ayak müsabakasına katılacak olan Cilo Rafting Team, hazırlıklarını sürdürüyor. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğini 2013 yılında kurduklarını belirterek, "Yıllarca yaptığımız dağcılık ve doğa sporları tecrübemizi bir çatı altında toplayarak faaliyetlerimizi sürdürdük. İlimizde sadece dağcılık değil bütün doğa sporlarında faaliyetler yapmaya gayret ettik. Bütün faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz.

Yıllarca değişik bölgelerde rafting sporunun yapıldığını gördük. Kentimizin hemen doğusunda bulunan Zap Nehri'nin de boşa aktığını, değişik olay ve kazalarla anıldığına da şahitlik ediyorduk. Bu bağlamda gençlerimizin spora ve özellikle de doğa sporlarına olan ilgisini değerlendirip, ilimizde ilk defa bir rafting takımı kurduk. Yaklaşık beş ay önce kurdumuz takımımızla tarihte ilk defa Hakkari ismini rafting arenasında duyurduk. İki ayrı müsabakaya katıldık ve başarılarla döndük. Şu anda bir Türkiye üçüncülüğü kupamız ve 8 madalyamız var. Bu başarı, özverili bir şekilde emek veren ve hiçbir şekilde destek almayan sporcularımızın başarısıdır. Bizler müsabakalara giderken hiçbir rafting malzememiz olmadan gidiyoruz" dedi.



"Rakiplerimizin malzemeleri ile yarışıyor, onları geçiyoruz"



Müsabakalarda rakiplerin malzemelerini alarak onlara karşı yarıştıklarını ifade eden Tansu, "Başarılı bir şekilde müsabakayı tamamlıyoruz. Bu durumda her ne kadar centilmence malzemelerini paylaşsalar da elbette ki tepkilerle karşılaşıyoruz. Hal böyleyken önemli bir müsabakada sporcularımızın motivasyonu düşüyor. Tunceli ilinde yapılan müsabakada aldığımız tek destek, Hakkari Üniversitesinden araç tahsisiydi. Bu nedenle değerli Rektörümüz Prof. Dr Ömer Pakiş Hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Maalesef sadece hafta sonları antrenman yapabiliyoruz. İmkanlarımız dahilinde aramızda para toplayarak araç tutup öğrencilerimizi Zap Nehri'ne çalışmalara götürüyoruz.

Sporcularımızın iaşe ihtiyacını kendi imkanlarımızla karşılamaya çalışıyoruz ve maalesef yeterli olamıyoruz. Hakkari Rafting Takımına sahip çıkılmalı, gençlerimizin yoğun ilgisiyle karşılanan bu sporun ilimizde geliştirilmesi ve milli takımda Hakkari takımlarının da olabilmesi için elbette ki desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.



12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Van'ın Çatak ilçesinde yapılacak olan Rafting Türkiye Şampiyonasına gidecek olan takımın desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Tansu, "Sporun dostu valimizden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzden, üniversitemizden, iş adamlarımızdan, ilimizin bu alandaki başarılı ve tek rafting takımı olan Cilo Rafting Takımına desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

