Buzun başarılı sporcuları Başkan Köşker’in konuğu
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Buzun başarılı sporcuları Başkan Köşker’in konuğu

    Buzun başarılı sporcuları Başkan Köşker’in konuğu

    Buz Pateninin Milli sporcuları Başkanı ’e konuk oldu.

    9-22 Yaş Buz Pateni Milli Takımının başarılı genç sporcuları Başkanı 'i makamında ziyaret etti. İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ile birlikte, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i ziyaret eden genç sporcular, Başkan Köşker ile bir süre buz pateni sporuna ilişkin sohbet etti. Milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köşker, tüm imkanlar ile gençlerin spor yapabilmeleri için yanlarında ve destekçileri olduklarını söyledi. Genç millilere müsabakalarda başarılar dileyen Başkan Köşker, Buz Pateni ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
    1. 13.8.2018 14:31
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