Buzun başarılı sporcuları Başkan Köşker’in konuğu
Buz Pateninin Milli sporcuları Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk oldu.
- 13.8.2018 14:31
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"
Toplam 6
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Ahmet Sosa Kucka Onazi ibanez Rodagella derhal köylerine gönderilmeli hoca gençleri oynat. Bu adamlarla 12.bitireceğine gençlerle 11.bitir ligi.
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 9
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ahmet61 Sosa Kucka Onazi ibanez Rodagella derhal köylerine gönderilmeli hoca gençleri oynat. Bu adamlarla 12.bitireceğine gençlerle 11.bitir ligi.
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İzmir’de olay VAR!
Toplam 4
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Var Dogrulari görmek bazi kişileri Cileden cikarmiş ? Sistem Süper aynen Devam artık kimsenın Hakkı yenilmıyecek
Buzun başarılı sporcuları Başkan Köşker’in konuğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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