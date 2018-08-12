Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İskoçya'da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halkada gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük gurur yaşatan İbrahim Çolak kardeşimi gönülden kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmamıza vesile oluyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak göğsümüzü kabartan mili sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür eder, şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar dilerim."
Glasgow kentinde düzenlenen şampiyonada 15 bin 100 puan alan İbrahim Çolak, Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk gümüş madalyayı kazandırdı.
- 12.8.2018 20:11
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
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reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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