Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'ndan 'a tebrik

    Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen 'nda halka aletinde kazanan milli sporcu 'ı tebrik etti.

    , yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "İskoçya'da düzenlenen 'nda halkada kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük gurur yaşatan kardeşimi gönülden kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmamıza vesile oluyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak göğsümüzü kabartan mili sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür eder, şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar dilerim."

    Glasgow kentinde düzenlenen şampiyonada 15 bin 100 puan alan İbrahim Çolak, 'ye organizasyon tarihindeki ilk gümüş madalyayı kazandırdı.

    1. 12.8.2018 20:11
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