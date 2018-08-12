Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İskoçya'da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halkada gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük gurur yaşatan İbrahim Çolak kardeşimi gönülden kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmamıza vesile oluyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak göğsümüzü kabartan mili sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür eder, şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar dilerim."

Glasgow kentinde düzenlenen şampiyonada 15 bin 100 puan alan İbrahim Çolak, Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk gümüş madalyayı kazandırdı.