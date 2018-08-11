Milli tekvandoculardan Moskova'da 3 madalya – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Milli tekvandoculardan 'da 3 madalya

    Milli tekvandoculardan Moskova'da 3 madalya

    Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 'sinde altın, gümüş, ise kazandı.

    'nın başkenti 'da düzenlenen organizasyona, ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

    Milli tekvandocu , kadınlar 57 kilo finalinde Hırvat Bruna Vuletic'i 12-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    İrem, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan ekledi.

    Kadınlar +67 kiloda tatamiye çıkan , finalde Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'a 11-9 mağlup oldu ve gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

    ise kadınlar 57 kiloda kazandı. Erkekler 58 kiloda mücadele eden Deniz Dağdelen ise ikinci turda elendi.

    Organizasyonun son gününde yarın kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile , erkekler 80 kiloda ise Yunus Sarı mücadele edecek.

    1. 11.8.2018 23:40
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