Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen organizasyona, ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

Milli tekvandocu İrem Yaman, kadınlar 57 kilo finalinde Hırvat Bruna Vuletic'i 12-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İrem, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan ekledi.

Kadınlar +67 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, finalde Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'a 11-9 mağlup oldu ve gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün ise kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı. Erkekler 58 kiloda mücadele eden Deniz Dağdelen ise ikinci turda elendi.

Organizasyonun son gününde yarın kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile Rukiye Yıldırım, erkekler 80 kiloda ise Yunus Sarı mücadele edecek.