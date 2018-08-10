7. harika Mete Gazoz
Elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren 19 yaşındaki milli okçumuz, dünya sıralamasında 7. sıraya yükseldi
BU KEZ ALTIN ALIRIM
Gazoz, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedeflediğini aktardı. Polonya'da 26 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Gazoz, "Geçen yıl kıl payı kaçırmıştım ama bu kez altın alacağım. Türkiye'nin 2020'deki olimpiyatlarda okçulukta 1 altın madalyası kesin. Hedefim 1 numara olmak" dedi.
- 10.8.2018
-
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
7. harika Mete Gazoz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.