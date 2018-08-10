7. harika Mete Gazoz – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    7. harika

    7. harika Mete Gazoz

    Elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren 19 yaşındaki milli okçumuz, dünya sıralamasında 7. sıraya yükseldi

    Son iki ayda elde ettiği derecelerle göğsümüzü kabartan milli okçumuz Mete Gazoz'un hedefi dünyada bir numara olmak. Altı altın, iki gümüş madalya kazanan, iki dünya ve bir de Avrupa rekoru kıran Gazoz, yaklaşık iki ay öncesine kadar dünya sıralamasında 32. sırada bulunuyordu. Genç okçu, bu başarılarının ardından klasmanda 7. sıraya yükseldi.

    BU KEZ ALTIN ALIRIM
    Gazoz, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda hedeflediğini aktardı. Polonya'da 26 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Gazoz, "Geçen yıl kıl payı kaçırmıştım ama bu kez altın alacağım. Türkiye'nin 2020'deki olimpiyatlarda okçulukta 1 altın madalyası kesin. Hedefim 1 numara olmak" dedi.
    1. 10.8.2018
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