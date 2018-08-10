10 yaşındaki Mehmet Efe’nin gözü Türkiye ve dünya şampiyonluklarında
Trabzonlu minik atıcı Mehmet Efe Alemdaroğlu, kısa sürede elde ettiği başarılarla bu branşta geleceğin en başarılı sporcu adayları arasında gösteriliyor.
En son Samsun'da yapılan Havalı ve Ateşli Silahlar Atıcılık Milli Takım seçmelerinde Minik Erkekler Tabanca müsabakasında Türkiye üçüncüsü olan 10 yaşındaki Mehmet Efe, bu spora henüz 9 ay önce başladığını, çok çalışıp tecrübe kazandıkça çok başarılı olacağına inandığı söyledi.
Ailesi ile birlikte Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret eden Mehmet Efe, "Benden çok daha uzun süredir antrenman yapanlar var. Ben kendime güveniyorum. Hedefim ileride Türkiye ve dünya şampiyonluğu. Bunu başaracağım, adım adım zirveye çıkacağım" dedi.
Müdür Öztürk de, "Mehmet Efe'nin hocaları, onun özel bir yetenek olduğunu söylüyor. Biz de ondan çok büyük başarılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Eski profesyonel futbolcu Ayhan ile eski milli atıcı Esra Kılıç Alemdaroğlu'nun oğlu olan Mehmet Efe'nin Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan antrenörü Mehmet Örgün ise, "Atıcılıktaki ilk yarışmasında Türkiye dördüncüsü, ardından da bölge ikincisi olan Mehmet Efe çok yetenekli. Çalışmayı da seviyor. Bu disiplinle devam ederse çok başarılı bir sporcu olarak Türk sporuna önemli başarılar kazandıracağına inanıyorum" dedi.
- 10.8.2018 11:05
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
10 yaşındaki Mehmet Efe’nin gözü Türkiye ve dünya şampiyonluklarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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