Form grafiklerini yarıştan yarışa yükselten ikili, podyumda yer alarak sezon sonuna avantajlı girmek istiyor. Genel klasmanda birinci sırada bulunan Can Öncü 160 puana sahipken, Deniz Öncü ise 108 puanla ikinci sırada kardeşini takip etti.



Türk motor sporlarının geleceği olan 2003 doğumlu kardeşler, Deniz ve Can Öncü'nün yarıştığı, MotoGP'nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup'ta heyecan sürüyor. Sezonun 5'inci yarışı, bu hafta sonu Avusturya'da, Red Bull Spielberg Pisti'nde yapılacak. Genel klasmanın ilk iki sırasında yer alan Deniz ve Can Öncü bir kez daha iyi sonuç alarak sezonu ilk iki sırada bitirmek için avantaj yakalamaya çalışacak. Bu sezon yarıştığı tüm pistlerde ilk iki sırada yer alan Can, formuyla da dikkat çekiyor.



Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele ettiği Moto 3 Dünya Şampiyonası'nda Aragon ayağını üçüncü tamamlayan Can, sürüş biçimiyle çoğu usta pilottan takdir toplayan Deniz ile birlikte yine yarışın en büyük favorisi konumunda bulunuyor. Genel klasmanda ise 160 puanlı Can Öncü 1'inci, 108 puana sahip Deniz Öncü 2'nci sırada yer alıyor.



İkilinin geçmiş başarıları ise şu şekilde;



Can Öncü, 2015'te yapılan Avrupa SuperMoto Şampiyonası'nda ikinci olurken, ayrıca Türkiye'de Motocross ve Roadracing yarışlarında podyumun ilk sırasında yer almıştı.

Deniz Öncü ise kardeşi Can'ın birinci olduğu Türkiye yarışlarında ikinci, Can'ın ikinci olduğu Avrupa yarışında ise birinci oldu. Son olarak ise ikiz kardeşler MotoGP'nin altyapısı gösterilen Red Bull Rookies Cup'ta yarışmış, Can Öncü üçüncü Deniz Öncü dördüncü sırada yer almıştı. Asia Talent Cup'ta da Deniz Öncü şampiyon, Can Öncü üçüncü sırada tamamladı.

İkili bu sezon Rookies Cup'ta ve Junior Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.