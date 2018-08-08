Okçulukta yeni sınav – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Okçulukta yeni sınav

    Okçulukta yeni sınav
    Polonya'da 27 Ağustos'ta başlayacak şampiyonada da başarılı olmayı hedeflediklerini belirten, Ergin iddialı. Ergin, "Yoğun bir faaliyet dönemi geçirdik. Olabildiğince madalya kazanmayı hedefliyoruz. Başarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 8.8.2018
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