Bakan Kasapoğlu, şampiyon üniversitelileri makamında ağırladı
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HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , şampiyon üniversitelileri makamında ağırladı

    Bakan Kasapoğlu, şampiyon üniversitelileri makamında ağırladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , ve Takımı’nı makamında ağırladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Türkiye'ye voleybolda Avrupa Şampiyonluğu ve basketbolda Avrupa ikinciliği kazandıran spor takımlarının oyuncularını, antrenörlerini ve yönetimini makamında ağırladı. Dr. Erkan Çelik ve Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Süslü'den bilgi alan , şampiyonluklarla geri dönen başarılı öğrencilere şunları söyledi:


    "Avrupa'da ülkemizin bayrağını dalgalandıran, ülkemize Avrupa Şampiyonluğu ve ikinciliğini hediye eden Beykent Üniversitesi öğrencilerini gönülden tebrik ederim. Bu büyük başarıda emeği geçen bütün teknik ekibe ve yöneticilere şükranlarımı sunarım. Bundan sonra daha büyük başarılara imza atacağız. Bu büyük hedefte hep birlikte yürüyeceğiz."

    Şampiyonluk formalarını hediye ettiler


    Beykent Üniversitesi Takımı ve Erkek Takımı kaptanları ile oyuncuları, Bakan Kasapoğlu'na anı olarak şampiyonluk formalarını hediye etti.

    1. 8.8.2018 09:46
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