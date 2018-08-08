Bakan Kasapoğlu, şampiyon üniversitelileri makamında ağırladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol ve Basketbol Takımı’nı makamında ağırladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye'ye voleybolda Avrupa Şampiyonluğu ve basketbolda Avrupa ikinciliği kazandıran Beykent Üniversitesi spor takımlarının oyuncularını, antrenörlerini ve yönetimini makamında ağırladı. Dr. Erkan Çelik ve Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Süslü'den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, şampiyonluklarla geri dönen başarılı öğrencilere şunları söyledi:
"Avrupa'da ülkemizin bayrağını dalgalandıran, ülkemize Avrupa Şampiyonluğu ve ikinciliğini hediye eden Beykent Üniversitesi öğrencilerini gönülden tebrik ederim. Bu büyük başarıda emeği geçen bütün teknik ekibe ve yöneticilere şükranlarımı sunarım. Bundan sonra daha büyük başarılara imza atacağız. Bu büyük hedefte hep birlikte yürüyeceğiz."
Şampiyonluk formalarını hediye ettiler
Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı ve Erkek Basketbol Takımı kaptanları ile oyuncuları, Bakan Kasapoğlu'na anı olarak şampiyonluk formalarını hediye etti.
- 8.8.2018 09:46
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Kocaman kayıp! Valbuena...
Toplam 3
Yorum
hakan tamam mali durum kötü de, gecen seneki kadroyla bu maca cıkacaksak yönetim ne yaptı? oyuncu satışı yok, forvet yok vs vs
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Recep Forvet neden alınmadı. Adam ne yapsın forvetmi? Tur gittikten sonra Ronaldo gelse ne olacak?
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Recep Kadro aynı ne değişti? Aziz'i eleştirdik ama her sene 3 tane isimli oyuncu alırdı. Şimdi 2 çocuk 1 sakat aldık. Koskoca Ali Koç bumu
Bakan Kasapoğlu, şampiyon üniversitelileri makamında ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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