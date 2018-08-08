Ali Dağı Türkiye Yamaçparaşütü Yarışmasında ilk gün sonuçları
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışmasında sonuçları

    Ali Dağı Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışmasında ilk gün sonuçları

    ’nin Talas ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonasında uçuşları tamamlandı.

    Aralarında Türkiye, , ve 'nın da bulunduğu 4 ülkeden 100'ün üzerinde yarışmacının katıldığı şampiyonada sporcular 'nın zirvesinden kalkış izninin verilmesinin ardından 100 kilometrelik Pınarbaşı ilçesi Kaynar noktasına ulaşmaya çalıştı.

    Üç kategorinin yer aldığı yarışmada genel klasmanda Durali Karaca 898 puanla birinci, Serdar Tur 891 puanla ikinci, Stephane Juncker 875 puanla üçüncü oldu.

    Spor klasmanda Muhammed Yasir Özkesici 545 puanla birinci, Şahin Ceylan 331 puanla ikinci, Adem Berk Aksoy 325 puanla üçüncü oldu.
    Kadınlarda ise Gamze Erdoğmuş 75 puanla birinci, Cansu Atabey 74 puanla ikinci, Esra Baysal 22 puanla üçüncü oldu.

    Gökyüzünde rengârenk bir şölenin olduğu yarışma cumartesi gününe kadar devam ederken, Ali Dağın zirvesinde heyecana ortak olmak isteyenler için her gün saat 10.00-13.00 arasında Osmanlı ve Selçuklu Evi önünden servis kalkacak.

    1. 8.8.2018 13:44
    2. Güncelleme: 8.8.2018 14:13
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