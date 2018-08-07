Yeşil Bursa Rallisi’ni Yağız Avcı kazandı
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Bursa’da yapılan dördüncü ayağını Red Bull sporcusu Yağız Avcı kazandı. Avcı, bu sezonki üçüncü zaferini elde etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.
Rallinin ilk gününde 5 etabın 3'ünü lider bitiren ve sonrasında da avantajını koruyan başarılı sporcu, 2015'ten beri ilk kez Yeşil Bursa Rallisi'ni kazandı.
Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 43. kez düzenlenen ve toplamda 464,12 kilometre parkura sahip olan Yeşil Bursa Rallisi, hafta sonu tamamlandı. Rallinin ilk günündeki 5 etabın 4'ünü lider tamamlayan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, ikinci günde de avantajını korudu ve sezonun en önemli ayaklarından birini ilk sırada bitirdi. Ford Motorsport Türkiye takımı adına yarışan Avcı, bu sezonki 3'üncü yarışını kazanarak genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.
Bursa'da 1:01:19.3'lik derecesiyle gülen Yağız Avcı ve Onur Vatansever ikilisinin arkasında ise Burak Çukurova ile Vedat Bostancı yer aldı. Üçüncü ise bir diğer Ford Motorsport Türkiye ekibi Deniz Fahri ve Bahadır Gücenmez oldu.
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2018 sezonunun heyecanı 13-16 Eylül'de gerçekleşecek Rally Turkey Marmaris (WRC) ile devam edecek.
- 7.8.2018 16:06
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 25
Yorum
Dr.Alban Var ı yok eden adam yine GS ın başını yaktı. Lütfen bizim maçlara vermeyin bıktık artık ya bu kaçıncı saçmalık.
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G.Saray'dan radikal karar! Bafetimbi Gomis satılıyor!
Toplam 13
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Dr.Alban Para istersin de bu isteksizlik ne oluyor. Aklınca GS yönetimini cezalandırıyor heralde. Derhal satın yada yedeğe çekin aklı başına gelsin
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Serdar Gürler transferi resmen açıklandı!
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xcvbn Umarım Türk topçulara örnek olur bu transfer...Dünyaya açılın artık, Belçikaya Fransaya ne bileyim gidin paraguay ligine transfer olun.
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