Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan: "Zirveye çıkacağız" – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi : "Zirveye çıkacağız"

    Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan: "Zirveye çıkacağız"

    Milli sporcuların bayrağı daha ileriye taşımasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, “ ediyorum ki 2020’de ilk madalya gelecektir ama 2024’te artık dünyada okçuluk sporunda zirvede olacaktır” diye konuştu

    Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi , vakfın spor kulübünde düzenlenen "Milli Okçular Buluşması"nda, Sofya'da düzenlenen Avrupa müsabakasından dönen milli okçularla akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, milli sporcuların bayrağı daha ileriye taşımasını hedeflediklerini belirterek, "Ümit ediyorum ki 2020'de ilk madalya gelecektir ama 2024'e geldiğimiz zamana artık dünyada okçuluk sporunda zirveye oynayan milletlerden bir tanesi olacaktır" dedi. Vakfın bütün okçuların yuvası ve ecdadın tarihte zirve yaptığı okçuluk sporunun merkezi olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, Okçuluk Federasyonu'nun son 5 yılda bütün federasyonlar içerisinde lisanslaşmada en hızlı ilerleyen federasyon olduğunu da ifade etti. Yola ilk çıktıkları 2013'ten beri 2020 hedefiyle konuştuklarını hatırlatan Erdoğan, başarılı olan sporcuları da tebrik etti. Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde altın madalya kazanan Mete Gazoz ile de bir araya gelen Erdoğan, genç sporcuyu kutladı.


    1. 7.8.2018
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